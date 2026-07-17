Media: Olise zdecydował ws. transferu. To może być rekord świata!

"Uważany jest za skrzydłowego. Tak ustawia go trener Bayernu Monachium, gdzie w minionym sezonie strzelił 25 goli i zaliczył 28 asyst. Uwagę Deschampsa przyciągnęła ta druga liczba. Ma w kadrze specjalistów od zdobywania bramek: Mbappe i aktualnego laureata Złotej Piłki Ousmane'a Dembele. Potrzebował kogoś, kto poda im piłkę. W ten sposób Olise trafił ze skrzydła na środek boiska" - pisał o Michaelu Olise dziennikarz Sport.pl, Dariusz Wołowski.

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I choć pozycja boiskowa piłkarza urodzonego w Londynie jest dość trudna do określenia, to jego rola - zarówno w klubie, jak i w reprezentacji Francji - jest nieoceniona. Krótko mówiąc - w 2024 roku Bayern zrobił interes życia, ściągając Olise za 53 mln euro z angielskiego Crystal Palace, w którym udało mu się rozwinąć skrzydła po przygodach z młodzieżowymi drużynami Arsenalu, Chelsea i Manchesteru City.

Olise zadecydował. Chce trafić do Realu Madryt

Fenomenalna dyspozycja francuskiego zawodnika sprawiła, że zaczęto plotkować o jego możliwym transferze już tego lata. Zainteresowany ściągnięciem Olise ma być Real Madryt, na co wskazują kolejne wieści przekazywane przez hiszpańskich dziennikarzy. W ostatnich dniach jednak temat ten zdementował dziennikarz niemieckiego oddziału Sky Sports, Florian Plettenberg.

"Nasza aktualna informacja, również z dzisiaj, pochodząca z najbliższego otoczenia Bayernu, jest taka, że Olise wraz ze swoim agentem, który podobnie jak sam zawodnik praktycznie nie udziela się publicznie, przekazali Bayernowi: "Spokojnie, zostajemy". Ani Olise, ani jego agent nie zgłosili Bayernowi żadnej chęci odejścia w rodzaju: "Chcemy już tego lata przejść do Królewskich". Z perspektywy Bayernu coś takiego nie istnieje. Stanowisko jego działaczy, zarówno wewnętrznie, jak i publicznie, jest takie, że nawet gdyby coś się wydarzyło, Olise jest tego lata nie na sprzedaż: - poinformował, cytowany przez portal realmadryt.pl.

Z tym że miało dojść do pewnego przełomu. Tak przynajmniej twierdzi renomowany francuski L'Equipe, którego okładki Olise został bohaterem. Zdaniem dziennikarzy Hugo Deloma, Damiena Degorre'a i Antoine'a Simonneau, Francuz miał powiedzieć "tak" Realowi.

"Uważa, że biorąc pod uwagę rozwój swojej kariery, po dwóch pełnych sezonach w Bawarii nadszedł czas, by dołączyć do instytucji, którą postrzega jako największą na świecie. Na jego stanowisko wpływają również bardziej osobiste powody, które skłaniają go do odejścia mimo kontraktu do 2029 roku (...) Poinformował już o swoim pragnieniu zawodowe oraz rodzinne otoczenie i wydaje się wyjątkowo zdeterminowany, by doprowadzić sprawę do końca" - czytamy.

Zdaniem wyżej wymienionych dziennikarzy, Olise jest przekonywany do transferu przez gwiazdora "Królewskich", Kyliana Mbappe. Do pozostania w Monachium z kolei ma go namawiać jego klubowy kolega, Dayot Upamecano. Francuz jednak ma zupełnie nie kryć swojej chęci zmiany barw w rozmowach prywatnych z kolegami.

Niewykluczone ma być także pobicie transferowego rekordu świata. Obecnie wynosi on 222 miliony euro - za tyle Barcelona sprzedała Neymara do Paris Saint-Germain w 2017 roku. Kwotę, jaką trzeba by zapłacić za Olise, szacuje się na około 200-250 milionów euro.

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