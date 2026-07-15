Hiszpanie zszokowani wyglądam Szczęsnego. To nie jest fake

FC Barcelona rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu. We wtorek część piłkarzy - ci, którzy nie pojechali na mistrzostwa świata - stawiła się na testach medycznych. Wśród nich znalazło się 10 zawodników z pierwszej drużyny: Wojciech Szczęsny, Marc-Andre ter Stegen, Alejdandro Balde, Andreas Christensen, Fermin Lopez, Marc Casado, Gerard Martin, Marc Bernal, Hector Fort i Roony Bardghji. Wydarzenie zapewne przeszłoby bez większego echa, gdyby nie pewne zamieszanie wokół polskiego bramkarza, a właściwie jego... wyglądu.
Jak nietrudno zauważyć, Szczęsny zmienił nieco fryzurę. Nie to było jednak najważniejsze. Skąd zatem całe poruszenie? Wszystko przez to, że kibice - co jest raczej rzadkością - mogli zobaczyć Szczęsnego bez koszulki. I cóż, widok ten nie był specjalnie zachwycający.
Okazuje się, że 36-latek swoją sylwetką wcale nie przypomina kulturysty. Nie ma co prawdę "brzuszka", ale jego mięśnie nie są szczególnie rozbudowane, co w przypadku profesjonalnego sportowca może nieco dziwić. - Czy Szczęsny jest normalny? - pytał nawet w mediach społecznościowych jeden z internautów i zamieścił zdjęcia Szczęsnego oraz innego bramkarza FC Barcelony - Marca-Andre ter Stegena. Niemiec dla porównania może pochwalić się zdecydowanie bardziej okazałym "sześciopakiem".
Zobacz też: Mioduski powalczy z Infantino? "Zawsze go to kręciło"
Pod postem, który już osiągnął ponad 1,3 mln wyświetleń, momentalnie zaroiło się od komentarzy. Większość z użytkowników niestety była dla Szczęsnego bezlitosna. "On już żyje szalonym życiem, nawet się nie wygłupia", "Musimy z nim porozmawiać o przejściu na emeryturę, podziękować mu i zaproponować ter Stegena jako zmiennika, który jest faktycznie lepszy", "Szczerze mówiąc, w pierwszym sezonie wydawało mi się to zabawne, ale skoro to poważny klub, powinni rozwiązać z nim kontrakt i znaleźć innego rezerwowego bramkarza", "Moim obiektywnym zdaniem Ter Stegen powinien być bramkarzem rezerwowym", "Indyk, który o siebie nie dba i nie chodzi na siłownię...", "Szczerze mówiąc, nie rozumiem tego wydłużenia kontraktu", "Ten żart już zaszedł za daleko; nie może być naszym bramkarzem rezerwowym. Trzecim też nie" - mogliśmy przeczytać.
Byli jednak i tacy, którzy stanęli w obronie Polaka. "Ratował nas przez cały sezon. Macie mają słabą pamięć. Szacunek dla palacza", "I co zaskakujące, więcej obron z tych dwóch na zdjęciach wykonał Szczęsny" - podnosili inni.