Media: Alarm w Barcelonie. Fatalna diagnoza

Nawet nie ruszyły dobrze przygotowania do sezonu ligowego, a FC Barcelona już ma problem. Część piłkarzy Dumy Katalonii pojawiła się w klubie na badaniach lekarskich. Nie dotyczyło to wszystkich, bo część zawodników jest jeszcze na mundialu, a ci co już wrócili, to dostali kilka dni wolnego.

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Fatalne wieści dla Barcelony. Media: Gwiazda kontuzja

Jak informują dziennikarze "Marki", mimo wolnego w klubie pojawili się Ronald Araujo i Frenkie de Jong. Według doniesień serwisu Holender doznał poważnej kontuzji kolana. "Ostateczna diagnoza nie została jeszcze postawiona, ponieważ pomocnik przejdzie dalsze badania w najbliższych dniach. Klub jest jednak bardzo zaniepokojony, ponieważ zaczyna obawiać się najgorszego i nie można wykluczyć możliwości, że będzie pauzował przez kilka miesięcy" - czytamy.

Dziennikarze rozpisują się nawet o czteromiesięcznej przerwie. "Jeśli czteromiesięczna prognoza się sprawdzi, pomocnik będzie mógł wrócić dopiero w listopadzie i opuści znaczną część początku sezonu" - pisze "Marca".

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Na oficjalne potwierdzenie trzeba jeszcze będzie poczekać. Klub będzie musiał postawić ostateczną diagnozę, co nastąpi po przejściu szczegółowych badań.

Frenkie de Jong raz po raz ma problemy zdrowotne. W ubiegłym sezonie stracił około dwa miesiące z powodu kontuzji uda. Wcześniej miał kłopoty z kostką.

Wcześniej w trakcie mundialu urazu doznał także Raphinha. Brazylijczyk naderwał mięsień dwugłowy prawego uda podczas meczu z Haiti. Uraz dolecza także Fermin Lopez, który w maju złamał kość śródstopia. Ma wrócić do treningów na początku sierpnia.