2016 roku był złotym okresem dla Arkadiusza Milika. Polak zagrał kapitalny sezon w Ajaxie Amsterdam, w samej Eredevisie trafił do siatki 21 razy, następnie uczestniczył wspólnie z reprezentacją Polski w Euro 2016. Ćwierćfinał turnieju jest największym sukcesem naszych piłkarzy w XXI wieku. To wszystko zaowocowało transferem do Napoli, jak się okazuje brany pod uwagę był wówczas również inny kierunek.

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Do tego klubu mógł trafić Milik. Chciał go zwycięzca Ligi Europy

W ostatnich latach kariera Arkadiusza Milika mocno wyhamowała. Wszystko za sprawą kontuzji, z którymi od dłuższego czasu musi mierzyć się Polak. Wszystko wyglądało zupełnie inaczej dekadę temu, po Euro 2016 o napastnika walczyło wiele klubów. Milik zdradził w podcaście "W stylu Krychowiaka", że był wśród nich również ówczesny zdobywca Ligi Europy, Sevilla.

- Pamiętam taki moment, że po EURO 2016 zgłosiła się do mnie Sevilla. Oferowali za mnie 20 milionów euro. Napoli również oferowało 20 milionów euro. Ówczesny dyrektor sportowy Ajaksu, Marc Overmars, powiedział, że za 20 baniek mnie nie puszczą. Mówię: „okej, w porządku". Wróciłem do klubu, rozpocząłem treningi i w międzyczasie Neapol sprzedał Higuaina za 90 baniek do Juventusu - zdradził Krychowiakowi Milik.

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- Napoli przyszło z 30 bańkami i dyrektor sportowy Ajaksu do mnie zadzwonił i powiedział, że w tym momencie nie możemy już tego zatrzymać. To był taki moment, w którym poczułem w brzuchu takie motyle, trochę stres, trochę ekscytacji. Ktoś za mnie chce zapłacić 30 baniek, naprawdę? Dwa lata wcześniej przychodziłem do Ajaksu za 2 mln euro - dodał napastnik.

Od sierpnia 2022 roku Arkadiusz Milik jest piłkarzem Juventusu. Przygoda z włoskim gigantem jest zupełnie nieudana, przez wspomnianą wyżej trudną walkę ze zdrowiem. W reprezentacji Polski napastnik nie zagrał od ponad dwóch lat, ostatnio w czerwcu 2024 roku wystąpił w meczu z Ukrainą.