Real Madryt podjął decyzję ws. bramkarza

Hiszpania pokonała Belgię 2:1 i awansowała do półfinału mistrzostw świata. W trakcie tego pojedynku Thibaut Courtois doznał kontuzji i musiał opuścić murawę w 71. minucie, a zmienić go musiał Senne Lammens. Bramkarz Realu Madryt zszedł z boiska przy wyniku 1:1, ale w końcówce podopieczni Luisa de la Fuente zadali decydujący cios. Pomógł im w tym... błąd rezerwowego bramkarza reprezentacji Belgii.

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Romano: Real Madryt zdecydował ws. Courtoisa

Serwis tuttosport.com poinformował, że Belg przeszedł już badania i pod koniec wakacji będzie mógł rozpocząć przygotowania do kolejnego sezonu. Teraz Fabrizio Romano informuje nt. przyszłości golkipera królewskich. "Thibaut Courtois uzgodnił warunki nowej umowy z Realem Madryt rok temu. Podpisał ją już latem ubiegłego roku i obowiązuje ona do czerwca 2027 roku" - czytamy.

"Umowa pozostaje bez zmian i obowiązuje jeszcze przez jeden rok" - dodał.

Jednak teraz klub ma kolejne plany wobec swojego bramkarza. "Klub z Madrytu planuje podjąć rozmowy z Courtoisem na temat przedłużenia kontraktu po zakończeniu letniego okienka transferowego" - zaznaczył dziennikarz.

Real Madryt złamie "żelazną zasadę"?

Thibaut Courtois ma 34 lata, a Real Madryt ma politykę, która polega na oferowaniu tylko rocznych kontraktów dla piłkarzy, którzy są po trzydziestym roku życia. Ta polityka nie ominęła największych, na czele z Cristiano Ronaldo czy Sergio Ramosem.

Skoro Real Madryt - po zakończeniu letniego okienka transferowego - będzie chciał przedłużyć z nim kontrakt, oznacza to, że będzie on przynajmniej dwuletni i klub złamie swoją "żelazną zasadę". Te doniesienia skomentowali kibice.

"Real Madryt złamał swoją świętą zasadę 'żadnych wieloletnich kontraktów dla zawodników powyżej 30. roku życia' tylko po to, by zatrzymać Courtois do 2028 roku. Dosłownie bardziej ufają temu człowiekowi niż własnym klubowym regulaminom" - stwierdził jeden z nich.

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"Spośród wszystkich pozycji na boisku piłkarskim to właśnie pozycja bramkarza najlepiej wytrzymuje próbę czasu" - dodał kolejny.

Niedawno Thibaut Courtois pochwalił politykę transferową klubu. - Real Madryt zakontraktował dobrych zawodników i świetnego menedżera. Teraz nasza kolej, by odpowiedzieć - stwierdził, cytowany przez Fabrizio Romano.