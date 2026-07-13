Od czerwca 2023 roku trwają prace związane z przebudową Camp Nou. W międzyczasie FC Barcelona rozgrywała swoje mecze domowe na Estadi Olimpic Lluis Companys położonym na wzgórzu Montjuic. Klub wrócił na swój obiekt dopiero pod koniec 2025 roku. W pierwszym meczu po powrocie Barcelona wygrała aż 4:0 z Athletikiem Bilbao, premierowego gola zdobył Robert Lewandowski.

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Barcelona znów opuści Camp Nou

Powrót na Camp Nou nie oznaczał jednak końca wszystkich prac związanych z przebudową obiektu. Na mecz z Athletikiem mogło wejść nieco ponad 40 tysięcy kibiców - docelowo stadion ma pomieścić 105 tysięcy widzów. Okazuje się, że Barcelona już niedługo będzie musiała wrócić na stadion w Montjuic.

Kataloński "Sport" poinformował, że Barcelona złożyła już wniosek do La Liga o pozwolenie na grę na Estadi Olimpic Lluis Companys. Dobra wiadomość dla kibiców jest jednak taka, że chodzi dopiero o rundę jesienną sezonu 2027/28. W tym czasie na Camp Nou będą odbywać się prace związane z założeniem dachu.

"Prace powinny rozpocząć się w czerwcu 2027 roku. Mimo że mają potrwać one cztery i pół miesiąca i zakończyć się w połowie października, to Barcelona przyjęła bardziej ostrożny plan" - czytamy.

La Liga nie odpowiedziała jeszcze na wniosek Barcelony, ale jest możliwe, że klub zagra na Montjuic wszystkie mecze pierwszej części sezonu.

Obecnie na stadionie wciąż prowadzone są prace. W październiku otwarta dla kibiców ma zostać kolejna część trybun.

Ostrożność Barcelony w tej sprawie jest dość zrozumiała. Przebudowa Camp Nou i tak jest już opóźniona. Obecnie planuje się zakończenie wszystkich prac w 2027 roku, a więc o rok później niż pierwotnie planowano.