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Barcelona znów będzie musiała wynieść się z Camp Nou. Już złożyli wniosek

Pod koniec 2025 roku FC Barcelona wróciła na Camp Nou. W meczu z Athletikiem Bilbao (4:0) pierwszą bramkę na przebudowanym stadionie zdobył Robert Lewandowski. Tylko że już niedługo Barcelona znów będzie musiała opuścić ten legendarny obiekt. Kataloński "Sport" poinformował, że klub złożył już odpowiedni wniosek do La Liga.
Camp Nou
Screenshot YT Barcelona

Od czerwca 2023 roku trwają prace związane z przebudową Camp Nou. W międzyczasie FC Barcelona rozgrywała swoje mecze domowe na Estadi Olimpic Lluis Companys położonym na wzgórzu Montjuic. Klub wrócił na swój obiekt dopiero pod koniec 2025 roku. W pierwszym meczu po powrocie Barcelona wygrała aż 4:0 z Athletikiem Bilbao, premierowego gola zdobył Robert Lewandowski.

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Barcelona znów opuści Camp Nou

Powrót na Camp Nou nie oznaczał jednak końca wszystkich prac związanych z przebudową obiektu. Na mecz z Athletikiem mogło wejść nieco ponad 40 tysięcy kibiców - docelowo stadion ma pomieścić 105 tysięcy widzów. Okazuje się, że Barcelona już niedługo będzie musiała wrócić na stadion w Montjuic.

Kataloński "Sport" poinformował, że Barcelona złożyła już wniosek do La Liga o pozwolenie na grę na Estadi Olimpic Lluis Companys. Dobra wiadomość dla kibiców jest jednak taka, że chodzi dopiero o rundę jesienną sezonu 2027/28. W tym czasie na Camp Nou będą odbywać się prace związane z założeniem dachu.

"Prace powinny rozpocząć się w czerwcu 2027 roku. Mimo że mają potrwać one cztery i pół miesiąca i zakończyć się w połowie października, to Barcelona przyjęła bardziej ostrożny plan" - czytamy.

La Liga nie odpowiedziała jeszcze na wniosek Barcelony, ale jest możliwe, że klub zagra na Montjuic wszystkie mecze pierwszej części sezonu.

Obecnie na stadionie wciąż prowadzone są prace. W październiku otwarta dla kibiców ma zostać kolejna część trybun. 

Ostrożność Barcelony w tej sprawie jest dość zrozumiała. Przebudowa Camp Nou i tak jest już opóźniona. Obecnie planuje się zakończenie wszystkich prac w 2027 roku, a więc o rok później niż pierwotnie planowano.

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