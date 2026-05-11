W pięknym stylu FC Barcelona rozstrzygnęła losy walki o mistrzostwo Hiszpanii. Katalończycy w decydującym starciu pokonali Real Madryt 2:0 po bramkach Marcusa Rashforda i Ferrana Torresa, co pozwoliło im zapewnić sobie tytuł na trzy kolejki przed końcem sezonu 2025/26.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski królem strzelców Serie A? Żelazny: Robert byłby tam znaczącą postacią

Flick zostanie w Barcelonie. Co najmniej dwuletni kontrakt

Jednym z ojców sukcesu katalońskiego klubu niewątpliwie jest Hansi Flick, dla którego to drugie z rzędu mistrzostwo zdobyte z "Barcą". Zadowolony z dotychczasowej pracy Niemca jest także Joan Laporta, który po wygranych wyborach prezydenckich zapowiedział, że podejmie stosowne działania, by przedłużyć kontrakt z trenerem.

61-latek jednak omijał pytania na ten temat w ostatnich tygodniach. Dopiero przed El Clasico przyznał, że rozmowy trwają, ale nie chce nic zdradzać, dopóki Barcelona nie sięgnie po mistrzowski tytuł. Teraz, gdy wszystko jest już jasne, można uchylić rąbka tajemnicy, co zresztą uczynił dziennikarz Mundo Deportivo, Roger Torello.

Według jego informacji warunki nowej umowy są już ustalone. Flick za pośrednictwem swojego agenta Piniego Zahaviego osiągnął porozumienie z klubem. Współpraca na linii trener - FC Barcelona zostanie wydłużona o jeden rok względem aktualnego, obowiązującego do 2027 roku kontraktu. Niemiec zostanie zatem w stolicy Katalonii przez co najmniej kolejne dwa lata.

Co najmniej, gdyż według ustaleń Mundo Deportivo w umowie znajdzie się także zapis o opcjonalnym przedłużeniu jej do 2029 roku przy realizacji określonych celów. Informacje potwierdził również Fabrizio Romano, który podkreślił, że kolejnym krokiem będzie podpisanie dokumentów przez obie strony.

Hansi Flick jest trenerem FC Barcelony od 1 lipca 2024 roku. W tym czasie sięgnął po dwa mistrzostwa Hiszpanii, Puchar Króla w sezonie 2024/25 i dwa Superpuchary Hiszpanii. Łącznie poprowadził "Dumę Katalonii" w 114 spotkaniach, wygrywając aż 87 z nich.

Zobacz też: Pilny komunikat Widzewa. Poinformowali o rozwiązaniu kontraktu