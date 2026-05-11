Gavi ujawnia, co powiedział do Viniciusa. "Poza boiskiem jestem inny"

W niedzielny wieczór Real Madryt stracił wszystkie nadzieje na to, że zakończy ten sezon z jakimkolwiek trofeum. Zespół Alvaro Arbeloi przegrał 0:2 z Barceloną, a klub z Katalonii zapewnił sobie tytuł na trzy kolejki przed końcem sezonu. W tym meczu trener Realu nie mógł skorzystać m.in. z Kyliana Mbappe, Federico Valverde, Rodrygo, Edera Militao, Ardy Gulera czy Daniego Carvajala. Kapitanem Realu w niedzielnym El Clasico był Vinicius Junior.

Oto co Gavi powiedział do Viniciusa w trakcie El Clasico. "Kazałem mu się zamknąć"

W trakcie spotkania Vinicius zirytował kibiców Barcelony zgromadzonych na Camp Nou, pokazując na palcach liczbę 15. To miało oznaczać liczbę zdobytych pucharów za Ligę Mistrzów w historii. Barcelona wygrywała te rozgrywki pięciokrotnie. Po meczu Vinicius podszedł do każdego z graczy Barcelony i pogratulował mu zdobycia tytułu.

Podczas spotkania nagle do Viniciusa podszedł Gavi. Teraz pomocnik Barcelony ujawnił w wywiadzie dla Movistar, co dokładnie przekazał Brazylijczykowi.

- To piłka nożna. Co się dzieje na boisku, zostaje na boisku i tyle. To porywczy zawodnik, tak jak ja. Myślę, że mówił coś do trybun, a ja coś do niego. Kazałem mu się zamknąć, i tyle. Takie rzeczy się zdarzają na boisku. Kiedy jestem na murawie, to bronię swoich barw, mojego klubu i kolegów z drużyny. Wtedy daję też z siebie wszystko. Poza boiskiem jestem inny, nawet jeśli tak to nie wygląda - powiedział Gavi.

Gavi nie grał przez większość sezonu z powodu artroskopii kolana. Przez to Hiszpan opuścił aż 40 meczów Barcelony we wszystkich rozgrywkach. Gavi zdołał zagrać jedenaście spotkań w tym sezonie i zanotował jedną asystę. Kontrakt Gaviego z Barceloną wygasa w czerwcu 2030 r.

Co prawda Gavi jest na początku swojej kariery piłkarskiej, ale nie jest okazem zdrowia, co odbiło się na liczbie meczów, które do tej pory opuścił. 21-latek nie zagrał w 108 spotkaniach, biorąc pod uwagę nie tylko rozgrywki klubowe, ale też reprezentacyjne.

Gavi może jeszcze zagrać w pozostałych meczach Barcelony w tym sezonie, odpowiednio z Deportivo Alaves (13.05), Realem Betis (17.05) i Valencią (24.05).