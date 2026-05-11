Szczęsny ruszył w miasto. Wypłynęło nagranie po mistrzostwie Barcelony

Wojciech Szczęsny w tym sezonie jest w FC Barcelonie jedynie rezerwowym. Mimo to nadal pozostaje uwielbiany przez kibiców m.in. za niesamowity luz i spontaniczność. Najlepszym na to dowodem jest zresztą to, jak zachował się po niedzielnym meczu.

Pokazali, jak Szczęsny świętował mistrzostwo. Naprawdę to zrobił

Gdy FC Barcelona pokonała Real Madryt 2:0 i zapewniła sobie zwycięstwo w rozgrywkach LaLiga, rozpoczęło się wielkie świętowanie. Zawodnicy wznosili upragniony puchar i wspólnie bawili się na boisku. Okazuje się jednak, że w przypadku Szczęsnego zabawa przeniosła się również poza stadion Camp Nou. Polski bramkarz postanowił ruszyć z miasto i celebrować sukces wspólnie z kibicami.

Media społecznościowe już obiegło nagranie, na którym widać, jak Szczęsny śpiewa i tańczy razem z napotkanymi fanami. Świętowaniu towarzyszyła słynna przyśpiewka, która swego czasu robiła w Barcelonie furorę - "Szczęsny fumador", czyli z hiszpańskiego: "Szczęsny palacz".

Szczęsny nie mógł się powstrzymać. Musiał wspomnieć o... cygarze

Piosenka nawiązuje rzecz jasna do nałogu polskiego bramkarza. W przeszłości wzbudzał on w Hiszpanii spore kontrowersje. Teraz jest raczej obiektem żartów. Sam Szczęsny rok temu, świętując swój pierwszy tytuł, podczas wielkiej fety na ulicach miasta odpalił zresztą okazałe cygaro. W rozmowie z Eleven Sports zapewnił, że tym razem również jest przygotowany. - Mam cygaro od zaprzyjaźnionej firmy, wysłali specjalnie na tę okazję, także będzie dobra zabawa... Powoli to ja ustalam, jaki to jest ten "kataloński sposób bycia". Powoli wszyscy są coraz bardziej jak Szczęsny. Cztery lata temu nikt cygara nie palił, a dzisiaj paru się znajdzie - śmiał się.

Do końca sezonu FC Barcelonie pozostały już tylko trzy mecze - z Deportivo Alaves (13 maja), Realem Betis (17 maja) i Valencią (24 maja). Ponieważ nie będą miały już one większego znaczenia, być może Szczęsny dostanie w którymś szansę. W obecnych rozgrywkach LaLiga rozegrał zaledwie 6 spotkań.