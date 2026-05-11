Prawdziwy sekret Lewandowskiego. To dlatego jest królem krajowych podwórek

Nigdy nie skończył najwyższej ligi poza podium. W czternastu z osiemnastu sezonów zajmował miejsca na samym szczycie. A przecież dla klubów, w których grał, nie zawsze było to oczywiste. Wydajność Roberta Lewandowskiego pozwala mu rekordowo zapełniać gablotę z trofeami.

Kiedy w 18. minucie El Clasico Barcelona stworzyła bramkę jak dzieło sztuki, w zbiorową ekstazę wpadła cała drużyna, łącznie z obściskującymi się rezerwowymi. Kamera pokazywała zachwyconego na trybunach kontuzjowanego Lamine’a Yamala. Robert Lewandowski tymczasem gdzieś z boku kadru tylko spokojnie poklepał najbliższego kolegę. Gdy w drugiej połowie pojawił się na boisku, miał pretensje, że Raphinha sam kończył akcję, zamiast dograć do niego. Dlatego chwilę później było pewne, że nawet mając piłkę na słabszej lewej nodze, będzie strzelał, co z kolei zirytowało Fermina Lopeza, czekającego w idealnej pozycji. To cały Lewandowski. Chcący strzelać wszystkie gole. I tylko wtedy naprawdę świętujący. Jeśli mówi się, że dobry napastnik musi mieć pierwiastek egoisty, Lewandowski nieprzypadkowo jest genialnym napastnikiem.

Paradoksem tych stopklatek jest szerszy obraz, w którym cała kariera Lewandowskiego to wielkie pasmo sukcesów zespołowych. Idealna symbioza snajpera indywidualisty z pracującym nań zespołem. Powtarzalna wydajność napastnika połączona z regularnością drużyn, w których gra. On jako idealna maszyna, ale też idealny trybik większej maszyny. W skali kariery kapitan reprezentacji Polski nie jest piłkarzem wielkich wieczorów. Genialnych jednostkowych występów, choć i takie się oczywiście zdarzały. Jego wielkość widać najbardziej w codziennej wieloletniej ligowej młócce.

Kariera na podium

W latach 80. Zbigniew Boniek dostał w Juventusie przydomek "Bello di notte" – "piękny nocą". Wielka polska gwiazda tamtego pokolenia błyszczała przede wszystkim w wielkich meczach, rozgrywanych wieczorem przy jupiterach. Za dnia, kiedy grało się we Włoszech spotkania ligowe, niekoniecznie pokazywał pełnię talentu. Lewandowski miewał oczywiście okazje, gdy mówił o nim cały świat, jak cztery gole strzelone Realowi Madryt w barwach Borussii Dortmund, pięć goli z Wolfsburgiem w dziewięć minut, czy dublet w El Clasico z 2024 roku. Ligę Mistrzów też oczywiście raz wygrał i nastrzelał w niej mnóstwo goli. Ale to właśnie sposób, w jaki dominuje od lat krajowe ligi, czyni go niezwykłym.

Przypieczętowane w niedzielę mistrzostwo było trzecim, jakie zdobył w czwartym sezonie w Hiszpanii. W Niemczech mistrzem był dziesięć razy w dwunastu latach. A choć w Ekstraklasie grał tylko dwa sezony, też zdążył wyjechać jako mistrz Polski. Daje to czternaście mistrzostw w osiemnastu sezonach rozgrywanych w najwyższych ligach. Cztery razy był wicemistrzem, a nigdy w seniorskiej karierze nie wypadł poza podium. Najniżej ukończył ligę w pierwszym sezonie w polskiej elicie, gdy z Lechem Poznań zajął trzecie miejsce. Drużyny Lewandowskiego albo są na szczycie albo tuż pod nim.

Złote lata

To nie wynika wyłącznie z trafnego doboru klubów, których prymat w kraju zawsze jest oczywistością. Lech Poznań to oczywiście w polskiej skali wielka marka, ale gdy Lewandowski sięgał z nim to tytuł, było to pierwsze mistrzostwo od siedemnastu lat. Na następne Kolejorz czekał kolejne pięć, a pierwszy sezon po jego odejściu zakończył poza strefą pucharową. Ze stolicy Wielkopolski wyjechał do Dortmundu, gdzie w dwóch pierwszych latach wygrywał Bundesligę. Są to ostatnie jak dotąd mistrzostwa Borussii. A poprzednie udało się zdobyć dekadę wcześniej. Co oznacza, że w ostatnim ćwierćwieczu BVB tylko dwa razy była mistrzem. Akurat wtedy, gdy Lewandowski grał w jej ataku. Sezon po jego odejściu zsunęła się na siódme miejsce.

Idąc w górę, Lewandowski trafiał oczywiście do klubów, które mistrzostwa kraju traktują jako oczywistość. Bayern już w momencie jego przyjścia miał na koncie dwa kolejne tytuły. Po trzy ostatni raz udało mu się sięgnąć na początku XXI wieku. Czterech w historii nie zdobył nigdy. Nawet jeśli Bawarczycy zwykle byli najwięksi w Niemczech, co parę lat zdarzał się im słabszy rok, w którym ktoś strącał ich tymczasowo z tronu. Z gwarantującą przynajmniej 30 goli w sezonie maszyną w ataku nie było to już możliwe. Lewandowski sięgnął w Monachium po osiem mistrzostw w osiem lat. Razem dało to monachijczykom bezprecedensową serię 10 tytułów. Po jego wyjeździe jeszcze jakimś cudem wygrali ligę, strzelając gola na wagę tytułu trzy minuty przed końcem sezonu. W kolejnym roku wypadli już na trzecie miejsce, najgorsze od półtorej dekady. Okazało się, że nawet Bayern miewa chwile słabości.

Odbudowana Barcelona

Lewandowskiego już wtedy jednak w Niemczech nie było. Sięgał po mistrzostwa w Hiszpanii. Gdy tam trafiał, Barcelona była akurat w trakcie wyjątkowej jak na swoje warunki posuchy. Po tytuł nie sięgnęła od 2019 roku. Real Madryt wydawał się odjeżdżać rozbitej wewnętrznie rywalce. Po tytuł w 2021 roku sięgnęło także Atletico, spychając Katalończyków na najniższy stopień podium. Z Camp Nou wyjechał Lionel Messi, a w ataku biegali Memphis Depay i Pierre-Emerick Aubameyang, strzelający mniej goli niż Lewandowski w sezonie przesiedzianym w większości na ławce rezerwowych. Dłuższa seria bez krajowego tytułu ostatni raz zdarzyła się Barcelonie na początku wieku. Polak absolutnie nie przychodził do klubu, w którym wygrywanie czegokolwiek wyglądało na oczywistość. Tymczasem wyszło tak, że tylko w jednym sezonie nie podnosił mistrzowskiego trofeum. Trzy mistrzostwa w cztery lata oznaczają dla Barcelony najlepszy okres od dekady, gdy drużyna sięgała ostatni raz po Ligę Mistrzów, a w jej ataku szalał Messi w szczytowej formie.

Lewandowski nie jest oczywiście jedynym czynnikiem. Aktualne mistrzostwo pewnie jest najmniej "jego" ze wszystkich w karierze. Wszak tylko w jednym z sezonów w najwyższych ligach nie zdołał wcześniej uzbierać dwóch tysięcy minut. Nawet jednak w pierwszym roku w Bundeslidze, gdy był zmiennikiem Lucasa Barriosa, uzbierał trochę więcej minut, mimo że w Niemczech gra się cztery kolejki krócej niż w Hiszpanii. Strzelał za to wówczas mniej goli. Jego tegoroczna średnia – bramka co 107 minut – wciąż świadczy o umiejętności znakomitego wykorzystania czasu spędzanego na boisku. Jeśli dorzucić do tego jego trzy asysty, wyjdzie, że Polak raz na 87 minut przyczyniał się bezpośrednio do jakiegoś gola. Nawet jeśli był rezerwowym, to luksusowym.

Superdżoker

Widać to zresztą w klasyfikacji całej ligi. Polak nie bije się w tym roku o kolejny tytuł króla strzelców, ale jest w czołowej dziesiątce snajperów La Liga, grając spośród nich zdecydowanie najmniej. Z większą częstotliwością w przeliczeniu na minuty gole zespołowi przynosi tylko Kylian Mbappe. W wewnątrzzespołowej klasyfikacji kanadyjskiej dopiero w El Clasico wyprzedzili go nieznacznie Marcus Rashford i Ferran Torres, do niedzieli był z nimi ex aequo drugi za Yamalem. Lewandowski grał w tym sezonie rzadko, ale konkretnie. Pięć z jego goli decydowało o wyniku. Więcej takich trafień zaliczyli jedynie Torres, Vinicius Junior oraz Mbappe. Wśród dżokerów, czyli zawodników strzelających po wejściu z ławki, nikt nie przyniósł żadnej drużynie więcej goli od niego. Choć paradoksalnie i tak jedyne, co można mu zarzucić, to nieskuteczność. Sytuacje, do których dochodził, wskazują, że powinien mieć przynajmniej dwa gole więcej. Pod względem jakości okazji, w których się znajdował, tylko nieznacznie ustępuje Torresowi, który spędził od niego na boisku o dziesięć godzin więcej. W samym El Clasico i w celebrowaniu mistrzostwa Lewandowski był może postacią drugoplanową. Ale do zdobycia tego trofeum dołożył całkiem pokaźną cegłę.

Hansi Flick potrafił przez cały sezon bardzo umiejętnie dozować czasem gry weterana, by jak najlepiej wykorzystać jego atuty dla drużyny, a przy tym schować pojawiające się niedociągnięcia. Mecz pieczętujący drugi tytuł z rzędu był kolejnym pokazem znakomitej pracy, jaką wykonuje w Hiszpanii niemiecki trener. Barcelona nie pozostawiła najgroźniejszemu rywalowi złudzeń. Mecz rozstrzygnęła już po osiemnastu minutach, co zwiastowało, że może dojść do demolki. Aż tak źle dla Realu się nie skończyło, co nie znaczy, że nie brakowało upokarzających momentów. Radosne "ole!" wykrzykiwane z trybun po kolejnych wielopodaniowych akcjach gospodarzy, których Królewscy w żaden sposób nie potrafili przerwać, musiało boleć. Podobnie jak zakończenie przez sędziego meczu bez choćby doliczonej minuty. Tak, jak robi się w sytuacjach, gdy różnica klas jest ewidentna i dla wszystkich jest jasne, że więcej już się nie wydarzy. Dla Flicka było to szóste wygrane El Clasico w siedmiu podejściach. Podobnej dominacji Katalończyków nie było jeszcze nigdy. Tak dobrego bilansu z Realem, jak Flick nie miał nawet Guardiola. A przecież przed jego przyjściem Real wygrał cztery mecze z Barceloną z rzędu.

Dodatni bilans klasyków

Jeśli dla Lewandowskiego okaże się to ostatnie El Clasico, w dużej mierze dzięki niemieckiemu trenerowi wyjedzie z Hiszpanii z korzystnym bilansem meczów z Realem Madryt. Polak zagrał w najważniejszej rywalizacji światowej piłki po raz jedenasty. Zanotował szóste zwycięstwo, przy pięciu porażkach. Gdyby Thibaut Courtois przepuścił jego strzał, byłoby to idealne pożegnanie. I tak jednak możliwość oglądania polskiego piłkarza grającego w tych śledzonych przez cały świat rywalizacjach, wygrywającego je i odgrywającego czasem kluczowe role, była przywilejem, o jakim większość polskich kibiców przez lata nie śniła. Sześć goli strzelonych w El Clasico to bilans, który nie pozwala Lewandowskiego zaszufladkować ani jako "bello di notte" ani jako piłkarza, który w wielkie wieczory zawodzi. Robert Lewandowski niezależnie od pory dnia robił zwykle, co do niego należy. Dlatego gablotę z mistrzowskimi trofeami będzie miał po karierze jedną z najpokaźniejszych w historii futbolu. A przecież wcale nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.