Nocny wpis Szczęsnego niesie się po świecie

Wojciech Szczęsny w niedzielny wieczór cieszył się z drugiego w karierze mistrzostwa Hiszpanii. Były reprezentant Polski nie jest podstawowym bramkarzem FC Barcelony, ale jest bardzo ceniony przez kibiców, kolegów z drużyny, a przede wszystkim trenera Hansiego Flicka.

Oto, co napisał Szczęsny na Instagramie po El Clasico.

Wojciech Szczęsny po wygranym przez FC Barcelonę 2:0 El Clasico z Realem Madryt dał króciutki wpis w mediach społecznościowych. "Campeones 25/26. Together" - napisał Szczęsny, co w tłumaczeniu na polskie znaczy: "Mistrzowie 25/26. Razem". Polak do wpisu dodał dwa zdjęcia całej drużyny, cieszącej się ze zdobycia 29. w historii klubu mistrzostwa Hiszpanii.

Post na Instagramie robi furorę. W ponad siedem godzin ma już ponad 103 tysiące polubień oraz prawie 700 komentarzy. Większość z komentarzy to gratulacje dla Szczęsnego i całej drużyny.

"Wyobraź sobie, że jesteś na emeryturze, a nagle ktoś prosi cię o dołączenie do najlepszej drużyny świata i zdobywasz dwa tytuły mistrzowskie i całą masę innych trofeów"

"Jesteście Najlepsi"

"Brawo Legendo! Kolejne trofeum do kolekcji"

"Brawo Wojtek. Jesteś tej drużynie bardzo potrzebny" - to niektóre z komentarzy.

Szczęsny w tym sezonie zagrał w FC Barcelonie dziesięć spotkań, wpuścił 17 goli i ani razu nie zachował czystego konta. W sumie jego bilans dla tego klubu to: 40 meczy, 53 wpuszczone gole i 14 czystych kont.

FC Barcelona w następnej kolejce La Ligi zagra na wyjeździe z 18. drużyną tabeli, walczącą o utrzymanie - Deportivo Alaves.

Początek spotkania w środę, 13 maja o godz. 21.30. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.