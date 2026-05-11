Powrót na stronę główną

Flick przemówił po meczu. Jego słowa chwytają za serce

Na kilka godzin przed El Clasico, które ostatecznie zapewniło Barcelonie mistrzostwo Hiszpanii, Hansi Flick przeżył ogromną tragedię. Trener Barcelony dowiedział się o śmierci swojego ojca. - Zastanawiałem się, czy powiedzieć o tym drużynie, czy nie. Ale im powiedziałem, bo są dla mnie jak rodzina - mówił Flick na pomeczowej konferencji prasowej.
Hansi Flick po El Clasico
screen: https://www.youtube.com/watch?v=zu9fH4PksYY

FC Barcelona wywalczyła mistrzostwo Hiszpanii na trzy kolejki przed końcem sezonu, wygrywając 2:0 z Realem Madryt. Tym samym Barcelona kończy ten sezon z dwoma trofeami, bo wcześniej wywalczyła Superpuchar Hiszpanii. Na kilka godzin przed El Clasico w Katalonii pojawiły się tragiczne wieści, bo zmarł ojciec Hansiego Flicka. "Dzielimy jego ból i jesteśmy przy nim w tym tak trudnym momencie dla niego i jego rodziny" - napisał klub w krótkim oświadczeniu. Choć Flick zdobył mistrzostwo Hiszpanii z Barceloną, to jego myśli były zupełnie gdzieś indziej.

Zobacz wideo Koniec Lewandowskiego w Barcelonie? "Robert bardzo mocno to odczuwa"

Flick zabrał głos po zdobyciu tytułu. Tak przeżył śmierć ojca

Flick rozmawiał z dziennikarzami na pomeczowej konferencji prasowej. Trener Barcelony opowiedział, w jakich okolicznościach dowiedział się o śmierci swojego taty.

- To nie jest zwykła sprawa. To bardzo poważne. Dziś rano zadzwoniła do mnie mama i powiedziała, że tata zmarł. Zastanawiałem się, czy powiedzieć o tym drużynie, czy nie. Ale im powiedziałem, bo są dla mnie jak rodzina. Nigdy nie zapomnę tego, co zrobili potem. To było niewiarygodne. Jestem bardzo szczęśliwy i dumny z każdego z nich - z każdego zawodnika, każdego członka sztabu, wszystkich w klubie. Dla mnie to prawdziwa rodzina - powiedział.

Wcześniej Flick odniósł się do swojej osobistej tragedii podczas przemowy po zdobyciu mistrzostwa. - Wszystko zaczęło się dziś rano. Nigdy nie zapomnę tego dnia. Chcę podziękować mojej drużynie, wszystkim w klubie i tym osobom, które nas wspierały. Ostatecznie najważniejsze jest to, że jestem bardzo dumny z posiadania tak wspaniałej drużyny. Dziękuję również rodzinie i myślę, że chcemy to świętować - przekazał trener Barcelony.

Zobacz też: Leo Messi nie czekał ani chwili po mistrzostwie Barcelony. Oto co napisał

Barcelona zagra jeszcze trzy spotkania w tym sezonie, odpowiednio z Deportivo Alaves (13.05), Realem Betis (17.05) oraz Valencią (24.05).

Wszystko wskazuje też na to, że lada chwila rozstrzygnie się przyszłość. Kontrakt Niemca z Barceloną wygasa w czerwcu przyszłego roku, ale najpewniej wkrótce zostanie przedłużony o jeden lub dwa sezony. Do tej pory Flick zdobył pięć trofeów z Barceloną: dwa mistrzostwa Hiszpanii, Puchar Króla i dwa Superpuchary Hiszpanii.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/23 Słynny piłkarz reprezentacji Polski, zawodnik Juventusu Turyn i AS Roma, a także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, to:

Quiz dla fanów polskiego sportu. Ile wiesz o najsłynniejszych sportowcach? Komplet poza zasięgiem
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.