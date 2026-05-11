Flick przemówił po meczu. Jego słowa chwytają za serce

FC Barcelona wywalczyła mistrzostwo Hiszpanii na trzy kolejki przed końcem sezonu, wygrywając 2:0 z Realem Madryt. Tym samym Barcelona kończy ten sezon z dwoma trofeami, bo wcześniej wywalczyła Superpuchar Hiszpanii. Na kilka godzin przed El Clasico w Katalonii pojawiły się tragiczne wieści, bo zmarł ojciec Hansiego Flicka. "Dzielimy jego ból i jesteśmy przy nim w tym tak trudnym momencie dla niego i jego rodziny" - napisał klub w krótkim oświadczeniu. Choć Flick zdobył mistrzostwo Hiszpanii z Barceloną, to jego myśli były zupełnie gdzieś indziej.

Flick zabrał głos po zdobyciu tytułu. Tak przeżył śmierć ojca

Flick rozmawiał z dziennikarzami na pomeczowej konferencji prasowej. Trener Barcelony opowiedział, w jakich okolicznościach dowiedział się o śmierci swojego taty.

- To nie jest zwykła sprawa. To bardzo poważne. Dziś rano zadzwoniła do mnie mama i powiedziała, że tata zmarł. Zastanawiałem się, czy powiedzieć o tym drużynie, czy nie. Ale im powiedziałem, bo są dla mnie jak rodzina. Nigdy nie zapomnę tego, co zrobili potem. To było niewiarygodne. Jestem bardzo szczęśliwy i dumny z każdego z nich - z każdego zawodnika, każdego członka sztabu, wszystkich w klubie. Dla mnie to prawdziwa rodzina - powiedział.

Wcześniej Flick odniósł się do swojej osobistej tragedii podczas przemowy po zdobyciu mistrzostwa. - Wszystko zaczęło się dziś rano. Nigdy nie zapomnę tego dnia. Chcę podziękować mojej drużynie, wszystkim w klubie i tym osobom, które nas wspierały. Ostatecznie najważniejsze jest to, że jestem bardzo dumny z posiadania tak wspaniałej drużyny. Dziękuję również rodzinie i myślę, że chcemy to świętować - przekazał trener Barcelony.

Barcelona zagra jeszcze trzy spotkania w tym sezonie, odpowiednio z Deportivo Alaves (13.05), Realem Betis (17.05) oraz Valencią (24.05).

Wszystko wskazuje też na to, że lada chwila rozstrzygnie się przyszłość. Kontrakt Niemca z Barceloną wygasa w czerwcu przyszłego roku, ale najpewniej wkrótce zostanie przedłużony o jeden lub dwa sezony. Do tej pory Flick zdobył pięć trofeów z Barceloną: dwa mistrzostwa Hiszpanii, Puchar Króla i dwa Superpuchary Hiszpanii.