Leo Messi nie czekał ani chwili po mistrzostwie Barcelony. Oto co napisał

Od 2019 roku nikomu w La Liga nie udało się obronić mistrzowskiego tytułu. Barcelona, którą prowadził wówczas Ernesto Valverde, dokonała tego jako ostatnia, a 10 maja 2026 roku stanęła przed szansą, by znów tego dokonać. Tym razem pod wodzą Hansiego Flicka, dla którego ten dzień już przed El Clasico z Realem stał się bardzo emocjonalny. Niemcowi zmarł bowiem ojciec, a mimo to został on z drużyną, by poprowadzić ją w hicie.

Wielki triumf i wielki sukces. Barcelona znów jest najlepsza

Zespół oddał swoim występem piękny hołd swemu trenerowi i jego ojcu, kompletnie dominując Real Madryt. Katalończycy wygrali 2:0 po golach Marcusa Rashforda oraz Ferrana Torresa, odbierając "Królewskim" resztki matematycznych nadziei na mistrzostwo kraju. Z fetą nikt nie czekał, podobnie jak i z ceremonią wręczenia pucharu. Hansi Flick nie krył wzruszenia, zaś piłkarze szaleli na boisku wraz z trofeum oraz prezydentem klubu Joanem Laportą. Jak się okazuje, losy El Clasico uważnie śledził także ktoś, kto z Barceloną związany jest jak nikt inny.

Messi nie czekał z gratulacjami

To Leo Messi, legenda katalońskiego klubu. Argentyńczyk po ostatnim gwizdku nie czekał ani chwili. Od razu pogratulował "Blaugranie" tytułu mistrzowskiego w mediach społecznościowych. Udostępnił na stories na Instagramie grafikę ze składem FC Barcelony, a od siebie dopisał "Mistrzowie! Niech żyje Barca!". Messi to dziesięciokrotny mistrz Hiszpanii z katalońskim klubem. Był częścią zespołu z sezonu 2018/19, który jako poprzedni bronił tytułu.

Barcelona dziś fetuje, a do końca sezonu pozostały jej jeszcze trzy spotkania. Zmierzą się kolejno na wyjeździe z Deportivo Alaves, u siebie z Realem Betis i na koniec rozgrywek na wyjeździe z Valencią. Pierwsze z tych spotkań już w środę 13 maja o 21:30.