Oto składy na El Clasico. Flick zdecydował ws. Lewandowskiego

Na cztery kolejki przed końcem sezonu Barcelona ma 11 punktów przewagi nad drugim w tabeli Realem Madryt. Wszystko wskazuje na to, że nawet jeżeli Real dziś wygra, to jedynie odsunie w czasie nieuniknione. Barcelona przez cały sezon straciła w lidze tylko 14 punktów, teraz musiałaby stracić niemal drugie tyle, żeby nie obronić tytułu.

Są składy na El Clasico! Flick i Arbeloa zdecydowali

A przecież Barcelona zagra z Realem Madryt, który obecnie wydaje się całkowicie rozbity mentalnie. Klub dopiero co ukarał Federico Valverde oraz Aureliena Tchouameniego za ich "sprzeczkę" na treningu grzywną w wysokości pół miliona euro na głowę. W dodatku tuż przed meczem okazało się, że w kadrze zespołu Alvaro Arbeloi na pewno zabraknie Kyliana Mbappe, czyli największej gwiazdy Realu.

Kto w takim razie wystąpi w barwach Realu przeciwko Barcelonie? W mediach społecznościowych klubu pojawił się już skład wybrany przez Alvaro Arbeloę.

Real Madryt: Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Tchouameni, Camavinga; Brahim, Bellingham, Vinicius; Gonzalo Garcia

Pojawiła się też jedenastka, którą pośle w bój Hansi Flick. Polscy kibice mogli zastanawiać się, czy znajdzie się w niej miejsce dla Roberta Lewandowskiego - hiszpańscy fani dali jasno do zrozumienia, co myślą o takim scenariuszu. Ostatecznie szkoleniowiec zdecydował się na wystawienie Ferrana Torresa! Lewandowski zacznie mecz na ławce rezerwowych.

FC Barcelona: Joan García - Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martin, Cancelo - Gavi, Pedri, Olmo - Fermin Lopez, Rashford, Ferran Torres

Początek El Clasico o godzinie 21:00.