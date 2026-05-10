Tak szatnia Barcelony odbiera Lewandowskiego

51 dni - przez taki czas ważny jeszcze będzie kontrakt Roberta Lewandowskiego z FC Barceloną. Podpisana przed czterema laty umowa była bardzo dobrym wyborem kapitana reprezentacji Polski. Sześć zdobytych trofeów (i siódme już niemal pewne), 189 rozegranych spotkań, 119 strzelonych bramek - to osiągnięcia 37-latka w barwach Dumy Katalonii.

Nie wiadomo jednak, czy Lewandowski pozostanie w Barcelonie na kolejny sezon. On sam wielokrotnie podkreślał, że decyzję podejmie późno. Póki były szanse na triumf, skupiał się na walce w Lidze Mistrzów, Pucharze Króla oraz La Lidze. Ostatecznie uda się zdobyć tylko mistrzostwo Hiszpanii, wystarczy tylko podstawić kropkę nad i. Z LM i krajowego pucharu Barcelonę eliminował Atletico.

Oto wpływ Lewandowskiego na szatnię Barcelony

Wielu mogłoby powiedzieć, że postawa Lewandowskiego ma dużo z tym wspólnego. Nie da się ukryć, że 37-latek w bieżącym sezonie gra dużo słabiej niż w poprzednich latach. We wszystkich rozgrywkach zdobył 18 bramek. Jest to wynik niezły, ale od piłkarza Barcelony wymaga się więcej niż gry niezłej. Zeszły sezon był właśnie tym, co powinien czynić napastnik - Lewandowski wpisywał się na listę strzelców 42 razy.

Wpływ Lewandowskiego nie kończy się jednak tylko na jego boiskowych poczynaniach. W rozmowie z Mateuszem Święcickim z Eleven Sports potwierdził to Joao Cancelo, obrońca Barcelony. - Robert to profesjonalizm. Myślę, że mogę się od niego dużo nauczyć. Strzelił tyle goli w swoim życiu. Jeżeli nie jest najlepszym, to jest jednym z najlepszych napastników ostatniej dekady - Portugalczyk docenił 37-latka.

Tego Lewandowski uczy Barcelonę

Następnie Joao Cancelo opowiedział o wpływie kapitana reprezentacji Polski na całą drużynę Barcelony. - Czego on nas uczy? Uczy szatnię, jak utrzymać się na najwyższym poziomie przez tyle lat. To czyni go wielkim piłkarzem - podsumował 31-latek, który z niejednego pieca chleb jadł. W swojej karierze Cancelo grał w ligach portugalskiej, hiszpańskiej, włoskiej, angielskiej i saudyjskiej.

Barcelona już w niedzielę może zapewnić sobie drugie z rzędu, a 29. w historii klubu mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy jedynie nie przegrać na Camp Nou z Realem Madryt. 264. El Clasico rozpocznie się o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.