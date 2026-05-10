Barcelona przekazała tragiczne wieści. Dramat Flicka tuż przed El Clasico

"FC Barcelona i cała rodzina Blaugrana chcemy przekazać nasze serdeczne wyrazy współczucia Hansiemu Flickowi z powodu śmierci jego ojca. Dzielimy jego ból i jesteśmy przy nim w tym tak trudnym momencie dla niego i jego rodziny" - czytamy na oficjalnej stronie klubowej FC Barcelony.

Tragedia Flicka przed El Clasico

Hiszpańskie media dodały, że Flick mimo tragedii, będzie prowadził drużynę z ławki w niedzielny wieczór. Niemiecki szkoleniowiec miał w niedzielę rano poinformować o swojej tragedii piłkarzy, sztab szkoleniowy oraz zarząd FC Barcelony.

Początek meczu 35. kolejki La Ligi: FC Barcelona - Real Madryt o godz. 21. Jeśli gospodarze wygrają lub nawet zremisują, to wywalczą drugie z rzędu mistrzostwo Hiszpanii. W drużynie gości nie zagra jeden z największych gwiazdorów - Kylian Mbappe.

W tym momencie FC Barcelona prowadzi w tabeli z 88 punktami. Real Madryt ma aż jedenaście punktów mniej.

"Robert Lewandowski ma ważny kontrakt z Barceloną do końca tego sezonu. Oficjalna decyzja Polaka na pewno nie zapadnie przed niedzielnym meczem z Realem Madryt. Jeden z hiszpańskich dzienników zastanawia się, czy to będzie ostatnie El Clasico dla Lewandowskiego i jakie plany ma Robert tuż po zdobyciu kolejnego mistrzostwa Hiszpanii" - pisał przed meczem Aleksander Bernard ze Sport.pl.