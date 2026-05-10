Rozegrano pierwsze El Clasico! Na boisku roiło się od legend

Ronaldinho, Patrick Kluivert, Javier Saviola znów zagrali razem na boisku! Wszystko przy okazji meczu legend FC Barcelona - Real Madryt. Pojedynek zakończył się remisem 1:1, a kilka akcji było pięknej urody.
Cały świat piłki nożnej już nie może doczekać się niedzielnego El Clasico: FC Barcelona - Real Madryt. Drużyna prowadzona przez Hansiego Flicka jeśli wygra lub nawet zremisuje, to cieszyć się będzie z drugiego z rzędu mistrzostwa Hiszpanii, a już 29. w historii klubu (Real Madryt ma 36. takich trofeów). 

Ronaldinho, Kluivert, Seedorf znów w akcji!

Zanim odbędzie się hitowy mecz FC Barcelona - Real Madryt, kibice mieli przedsmak w postaci zobaczenia starcia legend obu drużyn. W FC Barcelonie zagrali takie uznane byłe gwiazdy jak: Ronaldinho, Patrick Kluivert, Gaizka Mendieta, Ludovic Giuly czy Javier Saviola. W Realu Madryt można było za to zobaczyć m.in. Pepe, Clarence'a Seedorfa czy Ivana Zamorano. Wszystkich zawodników grających w tym pojedynku można zobaczyć w linku poniżej. 

Jak przebiegał mecz? Do przerwy był bezbramkowy remis, choć FC Barcelona miała świetne okazje po pięknych, zespołowych akcjach, ale brakowało jej skuteczności. W drugiej połowie padły dwa gole. Najpierw w 70. minucie Martin Montoya, były prawy obrońca, zachował się w polu karnym, jak wyborny snajper. Dostał świetne prostopadłe podanie w pole karne i strzałem z ośmiu metrów obok bramkarza, trafił do siatki i FC Barcelona prowadziła 1:0. Goście wyrównali 120 sekund później. Z lewej strony dośrodkował Toni Moral, a Alvaro Negredo strzałem z sześciu metrów, zdobył gola.

Ostatecznie pojedynek zakończył się remisem 1:1.  

