Hiszpanie nie są jednomyślni ws. Lewandowskiego przed El Clasico

W niedzielny wieczór FC Barcelona może oficjalnie obronić mistrzostwo Hiszpanii. Zespół Hansiego Flicka potrzebuje punktu w El Clasico przeciwko Realowi Madryt, by zapewnić sobie tytuł na trzy kolejki przed końcem sezonu. - Wiem, że to wyjątkowy mecz dla wszystkich, ale ja nie myślę o niczym innym, tylko o rozegraniu świetnego meczu i o zwycięstwie. Nie musimy niczego zmieniać - opowiadał Flick na przedmeczowej konferencji prasowej.

Lewandowski zagra w El Clasico? Niemal wszystkie hiszpańskie media są zgodne

Flick będzie miał do dyspozycji niemal całą kadrę Barcelony na niedzielne spotkanie z Realem Madryt. W drużynie zabraknie jedynie Lamine'a Yamala i Andreasa Christensena, którzy leczą kontuzje.

Hiszpańskie media mają zgodność co do większości pozycji w Barcelonie przy okazji awizowania składu. W bramce pojawi się Joan Garcia, a "pewniakami" w linii defensywnej są Joao Cancelo czy Pau Cubarsi. Najprawdopodobniej w środku obrony pojawi się też Gerard Martin. Są wątpliwości co do obsady pozycji prawego obrońcy, który będzie mierzył się z Viniciusem Juniorem. Wybór będzie między Erikiem Garcią a Julesem Kounde, a za faworyta uchodzi Francuz.

W środku pola mają pojawić się Pedri oraz Gavi, a w roli ofensywnego pomocnika powinien wystąpić Dani Olmo. Jednym ze skrzydłowych powinien być Fermin Lopez. Część źródeł sugeruje, że w wyjściowym składzie Barcelony na drugim skrzydle pojawi się Marcus Rashford, a niektóre media awizują Roony'ego Bardghjiego. Na ławce rezerwowych będzie Raphinha, który pojawi się na boisku dopiero w drugiej połowie.

Ostatnią zagadką w składzie Barcelony jest pozycja środkowego napastnika. Dziennik "AS" uważa, że Flick postawi na Ferrana Torresa, natomiast "Sport" i "Marca" przewidują, że od początku zagra Robert Lewandowski. Lepsze liczby w bezpośrednich meczach z Realem Madryt ma Lewandowski, który strzelił sześć goli w dziesięciu meczach jako zawodnik Barcelony. Dla porównania Torres ma trzy gole i cztery asysty po 14 meczach przeciwko Realowi.

Przewidywany skład Barcelony na mecz z Realem Madryt:

Joan Garcia - Jules Kounde/Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Joao Cancelo - Pedri, Gavi - Roony Bardghji/Marcus Rashford, Dani Olmo, Fermin Lopez - Robert Lewandowski/Ferran Torres

Spotkanie między Barceloną a Realem Madryt odbędzie się w niedzielę o godz. 21:00. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.