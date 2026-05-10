Obsypią Lewandowskiego złotem? Jest reakcja na sensacyjne wieści

Robert Lewandowski zbliża się do końca kontraktu z FC Barceloną. Nie wiadomo, jaki będzie kolejny krok reprezentanta Polski, ale rzekomo opcją ma być wyjazd do Stanów Zjednoczonych, gdzie poważne zainteresowanie wykazuje jeden klub.

Robert Lewandowski skusi się na wielkie pieniądze od Chicago Fire. Janusz Michallik przedstawia sytuację

Chodzi o Chicago Fire, które już miało wycofać się z wyścigu o 37-latka, a jednak dalej pojawiają się w tym temacie głośne spekulacje. Ostatnie dotyczyły potencjalnego wynagrodzenia. "Dyskutowane kwoty mogą sięgnąć 15 milionów euro brutto za sezon, z możliwością wzrostu do 20 milionów euro po dodaniu premii" - przekazało katalońskie "Mundo Deportivo". Czy te kwoty, znacznie większe niż możliwe do zaoferowania przez Barcelonę, realnie są na stole negocjacyjnym?

Wątpliwości ma Janusz Michallik, były reprezentant Stanów Zjednoczonych, a obecnie ekspert piłkarski za oceanem oraz w Polsce. Jest on dobrym znajomym Gregga Berhaltera, trenera Fire, z którym często rozmawia i ma pewne informacje dotyczące możliwego transferu Lewandowskiego. W tym dotyczące pensji.

- Były takie plotki, że (w Chicago Fire - red.) nie są już zainteresowani, ale teraz widzę sumy, jakie ma kosztować. Ale nie są one dokładnie takie. Rozmawiam z trenerem Chicago bardzo często, m.in. w piątek - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Onetem. Według jego ustaleń "kwoty podawane przez Hiszpanów są nieco zawyżone".

Ze względu na bliską znajomość oraz zaufanie od Berhaltera Michallik nie chce ujawniać wszystkiego. - (Trener Fire - red.) daje mi dużą swobodę, o czym mogę powiedzieć, a czego nie, ale nie jestem takim dziennikarzem, któremu zależy na "breaking news". Tego nie chcę mówić, ale wiem, że rozmawiali niedawno z adwokatami, jeśli chodzi o podatki w Stanach Zjednoczonych i inne szczegóły. Przypuszczam, że nie tylko Chicago Fire rozmawia (z Lewandowskim - red.) - wyjawił.

Dlatego Lewandowski może zdecydować się na transfer do Chicago Fire. "Ogromne uznanie"

Polsko-amerykański ekspert widzi sporo plusów potencjalnego transferu napastnika do stanu Illinois. - Wydaje mi się, że wiedzą, w jakim miejscu są. [...[ Berhalter, który był trenerem reprezentacji Stanów Zjednoczonych [...], odbudował tę drużynę. Teraz są na bardzo dobrym, czwartym miejscu. Strzelają sporo bramek, a i wydaje mi się, że jest to klub, który chce wrócić do swoich tradycji, gdy grali nasi piłkarze: Roman Kosecki, Jerzy Podbrożny i Piotr Nowak. (Oni trzej - red.) zaczynali w pierwszym roku istnienia klubu od zdobycia mistrzostwa Stanów Zjednoczonych - ocenił.

Co istotne, Berhalter "lubi grać środkowym napastnikiem", zatem zespół grałby na Lewandowskiego. To widać już teraz, bowiem zajmujący tę pozycję Hugo Cuypers zdobył w tym sezonie już 10 bramek i jest liderem klasyfikacji strzelców MLS (wraz z Petarem Musą z FC Dallas). Zdaniem Michallika właśnie uznanie szkoleniowca dla polskiego zawodnika jest bardzo istotnym aspektem całej sprawy. To nie może zostać przyćmione przez inne aspekty.

Taki ruch byłby też oczywiście bardzo korzystny z punktu widzenia marketingowego, bowiem w Chicago jest liczna Polonia, której część garnęłaby się na mecze 37-latka. - To nie jedyny powód. Berhalter ma ogromne uznanie dla Lewandowskiego jako wielkiego piłkarza, napastnika, to ma sens - podkreślił ekspert.

W tym sezonie Robert Lewandwski zaliczył 42 występy, 18 trafień i cztery asysty w barwach FC Barcelony. Szansę na poprawienie tego bilansu będzie miał w niedzielę 10 maja, gdy jego drużyna podejmie Real Madryt - o ile na Camp Nou nie wygrają goście, miejscowi będą świętować tytuł.