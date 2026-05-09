To on zostanie nowym trenerem Realu Madryt! "Jedyna otwarta opcja"

Wszystko wskazuje na to, że w niedzielę Real Madryt straci szansę na zdobycie choćby jednego trofeum w tym sezonie. Real przegrał już finał Superpucharu Hiszpanii, a także odpadł z rywalizacji w Pucharze Króla i Lidze Mistrzów. Zespół Alvaro Arbeloi może stracić matematyczne szanse na zdobycie mistrzostwa Hiszpanii, jeżeli nie wygra w niedzielnym spotkaniu z Barceloną. Poza tym pojawiły się problemy poza boiskiem - m.in. kłótnia między Alvaro Carrerasem a Antonio Rudigerem i spięcie Federico Valverde z Aurelienem Tchouamenim. Real jeszcze nie podał, kto będzie trenerem drużyny w przyszłym sezonie.

Oto nowy trener Realu Madryt. "Jedyna realnie otwarta opcja"

W ostatnich tygodniach z Realem Madryt łączono co najmniej kilku trenerów. W tym gronie był m.in. Mauricio Pochettino (reprezentacja USA), Lionel Scaloni (Argentyna), Juergen Klopp (bez klubu), Didier Deschamps (Francja) czy Jose Mourinho (SL Benfica). Z najnowszych doniesień hiszpańskiego radia Cadena SER wynika, że faworytem na to stanowisko jest ten ostatni kandydat.

- Prawdziwym newsem byłoby to, gdyby Mourinho nie został nowym trenerem Realu. Jose jest obecnie jedyną realnie otwartą opcją. Najbliżej jest Mourinho - przekazuje Anton Meana, a więc dziennikarz wspomnianego radia. Cadena SER dodaje, że "trwają prace nad bardzo szczegółowymi szczegółami ewentualnego kontraktu i możliwość, że Mourinho zostanie kolejnym trenerem Realu Madryt, nabiera rozpędu".

Nie należy się jednak spodziewać, że zatrudnienie Mourinho przez Real Madryt zostanie ogłoszone przed oficjalnym zakończeniem sezonu. Nie licząc starcia z Barceloną, Real zagra jeszcze z Realem Oviedo (14.05), Sevillą (17.05) i Athletikiem (24.05). Z kolei Benfica, w której Mourinho pracuje, ma przed sobą mecze z Bragą (11.05) oraz Estorilem (17.05). Benfica walczy o wicemistrzostwo Portugalii i ma tyle samo punktów, co trzeci Sporting CP (po 76).

Mourinho był trenerem Realu Madryt w latach 2010-2013. W tym czasie Real wygrał jedno mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii. Za czasów Mourinho Real uchodził jako najlepsza drużyna na świecie w kontrataku. Podczas swojej kadencji Mourinho skonfliktował się m.in. z Ikerem Casillasem, a więc absolutną legendą Realu.

Z doniesień "The Athletic" wynika, że Real Madryt już prowadzi rozmowy ws. powrotu Mourinho, a Benfica może otrzymać trzy mln euro od Realu w ramach odszkodowania za wykupienie Mourinho. Ta klauzula obowiązuje przez dziesięć dni po zakończeniu, więc Real powinien sformalizować te działania jeszcze przed końcem maja.