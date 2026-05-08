To on ma zrobić porządek w Realu Madryt. Perez zdecydował ws. trenera

Już w niedzielę 10 maja może stać się to, czego żaden kibic Realu nie chciał zobaczyć przed rozpoczęciem bieżącego sezonu - FC Barcelona, unikając porażki z Królewskimi, zapewni sobie obronę tytułu. Jeżeli tak się stanie, będzie to idealne podsumowanie koszmarnych miesięcy w wykonaniu piłkarzy z Santiago Bernabeu.

Niemal pewne jest, że Real Madryt już drugi rok z rzędu nie zdobędzie żadnego trofeum. Nic dziwnego, że sytuacja w stolicy Hiszpanii jest niezwykle napięta - ale to nie usprawiedliwia zachowania piłkarzy. W szatni Królewskich rozpoczęła się prawdziwa wojna domowa. Aurelien Tchouameni pobił się z Federico Valverde, przez co Urugwajczyk trafił do szpitala. Doszło też do starcia między Antonio Rudigerem a Alvaro Carrerasem.

Kto obejmie Real? Długa lista kandydatów

Nad sytuacją zupełnie nie panuje Alvaro Arbeloa. Hiszpan otrzymał szansę w styczniu, kiedy to zastąpił Xabiego Alonso. Projekt byłego szkoleniowca Bayeru Leverkusen został zakończony po ledwie kilku miesiącach - i równie szybko ze swoją posadą pożegna się też i jego następca. Działacze Realu szukają nowego trenera.

Wśród kandydatów wymieniano m.in. Didiera Deschampsa (Francja), Mauricio Pochettino (USA) czy Unaia Emery'ego (Aston Villa), możliwy miałby być powrót Carlo Ancelottiego (Brazylia) czy Jose Mourinho (Benfica), a kuszony był nawet Juergen Klopp, który od dwóch lat nie trenował żadnej drużyny. Dużo wskazuje na to, że Florentino Perez podjął już decyzję.

Wielki powrót "The Special One"

Jak podaje "The Athletic", Real Madryt prowadzi rozmowy z agentem Jorge Mendesem w sprawie zatrudnienia Jose Mourinho. Portugalczyk ma obowiązującą do końca przyszłego sezonu umowę z Benfiką. Zawarto w niej jednak klauzulę wykupu w wysokości ok. 3 mln euro. Sam szkoleniowiec dobrze czuje się w Lizbonie, ale nie odmówiłby propozycji z Santiago Bernabeu.

"The Special One" pracował już w Realu w latach 2010-2013. Podczas jego kadencji Królewscy zdobyli trzy trofea: Puchar Króla w sezonie 2010/11, mistrzostwo Hiszpanii rok później, a w kolejnym sezonie - Superpuchar Hiszpanii. Poza Madrytem dwa razy triumfował w Lidze Mistrzów, zdobył mistrzostwa Portugalii, Anglii i Włoch, wielokrotnie był też wybierany najlepszym trenerem świata.

Benfica wciąż walczy o wicemistrzostwo Portugalii, a Real Madryt - o przedłużenie swoich nadziei o zdobycie tytułu w Hiszpanii. 10 maja na Camp Nou odbędzie się El Clasico, które może definitywnie zamknąć dyskusje dotyczące mistrzostwa. Barcelonie wystarczy remis, Real musi wygrać. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.