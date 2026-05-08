Hiszpanie wskazali. To od niego zależy przyszłość Lewandowskiego

Saga wokół przyszłości Roberta Lewandowskiego zdaje się nie mieć końca. Choć do wygaśnięcia jego umowy z FC Barceloną pozostały niespełna dwa miesiące, Polak nadal nie zdecydował, gdzie będzie grał. Na stole są oferty z Włoch, Arabii Saudyjskiej i amerykańskiego Chicago Fire. Napastnik może też na gorszych warunkach przedłużyć kontrakt z Katalończykami. Pojawiła się nawet na to szansa, bo w Barcelonie przebywa jego agent Pini Zahavi.
Izraelczyk reprezentuje także interesy trenera FC Barcelony, Hansiego Flicka. Według hiszpańskich mediów obie strony powinny się dogadać w sprawie nowej umowy. W przypadku Lewandowskiego negocjacje mają być bardziej skomplikowane. "Mundo Deportivo" zasugerowało nawet, że o ich wyniku może zadecydować... właśnie wspomniany Flick.
"Przyszłość Lewandowskiego leży w rękach Flicka i samego numeru 9" - napisała w tytule gazeta. Skąd taka teza? Zdaniem dziennikarzy Lewandowski: "zawsze wyrażał chęć pozostania w Barcelonie, gdzie jego żona i córki są bardzo szczęśliwe". Wiele zależy jednak od wizji szkoleniowca. - Ostateczna decyzja o tym, czy [Lewandowski] pozostanie w katalońskim klubie, zależeć będzie od opinii Hansiego Flicka i jego planów wobec polskiego napastnika na przyszły sezon - czytamy.
Panowie mają wkrótce odbyć rozmowę na ten temat. - Gdy "Lewy" pozna zamiary swojego obecnego trenera, biorąc pod uwagę również wszystkie oferty, które ma na stole, podejmie ostateczną decyzję, czy zostać na kolejny rok w Barcelonie, czy też szukać zmiany otoczenia - dodał dziennik.
Zanim Pini Zahavi przybył do Barcelony, przebywał we Włoszech. Miał tam rozmawiać z przedstawicielami AC Milanu i Juventusu. Nie wiadomo jednak, co z tego wynikło. - Porozmawiamy o tym później - odpowiedział sam agent, gdy zaczepili go hiszpańscy dziennikarze i zapytali o sytuację Lewandowskiego.