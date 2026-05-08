Hiszpanie wskazali. To od niego zależy przyszłość Lewandowskiego

Saga wokół przyszłości Roberta Lewandowskiego zdaje się nie mieć końca. Choć do wygaśnięcia jego umowy z FC Barceloną pozostały niespełna dwa miesiące, Polak nadal nie zdecydował, gdzie będzie grał. Na stole są oferty z Włoch, Arabii Saudyjskiej i amerykańskiego Chicago Fire. Napastnik może też na gorszych warunkach przedłużyć kontrakt z Katalończykami. Pojawiła się nawet na to szansa, bo w Barcelonie przebywa jego agent Pini Zahavi.

REKLAMA

Zobacz wideo "Biała Gwiazda" potrzebuje prezesa Wieczystej?? Kosecki: Ekstraklasa musi mieć silną Wisłę!

Gruchnęło ws. decyzji Lewandowskiego. "Zależeć będzie od jego opinii"

Izraelczyk reprezentuje także interesy trenera FC Barcelony, Hansiego Flicka. Według hiszpańskich mediów obie strony powinny się dogadać w sprawie nowej umowy. W przypadku Lewandowskiego negocjacje mają być bardziej skomplikowane. "Mundo Deportivo" zasugerowało nawet, że o ich wyniku może zadecydować... właśnie wspomniany Flick.

"Przyszłość Lewandowskiego leży w rękach Flicka i samego numeru 9" - napisała w tytule gazeta. Skąd taka teza? Zdaniem dziennikarzy Lewandowski: "zawsze wyrażał chęć pozostania w Barcelonie, gdzie jego żona i córki są bardzo szczęśliwe". Wiele zależy jednak od wizji szkoleniowca. - Ostateczna decyzja o tym, czy [Lewandowski] pozostanie w katalońskim klubie, zależeć będzie od opinii Hansiego Flicka i jego planów wobec polskiego napastnika na przyszły sezon - czytamy.

Zobacz też: Real Madryt zdecydował ws. bójki piłkarzy! Oto kara

Ta rozmowa zdecyduje. Wtedy Lewandowski zdecyduje ws. przyszłości

Panowie mają wkrótce odbyć rozmowę na ten temat. - Gdy "Lewy" pozna zamiary swojego obecnego trenera, biorąc pod uwagę również wszystkie oferty, które ma na stole, podejmie ostateczną decyzję, czy zostać na kolejny rok w Barcelonie, czy też szukać zmiany otoczenia - dodał dziennik.

Zanim Pini Zahavi przybył do Barcelony, przebywał we Włoszech. Miał tam rozmawiać z przedstawicielami AC Milanu i Juventusu. Nie wiadomo jednak, co z tego wynikło. - Porozmawiamy o tym później - odpowiedział sam agent, gdy zaczepili go hiszpańscy dziennikarze i zapytali o sytuację Lewandowskiego.