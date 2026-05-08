Wielkie zamieszanie wokół Realu Madryt. "Ty masz grać, a nie wybierać trenera"

Kibice Realu Madryt nie tak wyobrażali sobie bieżący sezon. Królewscy najprawdopodobniej skończą rozgrywki bez żadnego trofeum, mają jeszcze, co prawda, matematyczne szanse na mistrzostwo Hiszpanii, ale Barcelona może sobie zapewnić tytuł już w najbliższy weekend, w dodatku podczas El Clasico. Problemy sportowe przekładają się na fatalną sytuację w szatni. Według medialnych doniesień do niebezpiecznego zdarzenia miało dojść na jednym z ostatnich treningów zespołu Arbeloi.

Kosecki komentuje zamieszanie w szatni Realu. "Nie dowiemy się, jaka jest prawda"

Według doniesień dziennika "Marca" na środowym treningu Realu Madryt miało dojść do ostrego starcia między Fede Valverde a Aurelienem Tchouamenim. Zawodnicy mieli wdać się w ostrą dyskusję, która przeniosła się do szatni. Dużo bardziej poważnie zrobiło się dzień później.

O kolejnej, tym razem już bardzo niebezpiecznej sytuacji poinformowała ponownie "Marca". W czwartek między zawodnikami miało dojść do bójki. Zdarzenie było niezwykle poważne, a w jego konsekwencji Valverde miał trafić do szpitala. Wcześniej Urugwajczyk miał nie podać ręki Francuzowi. W programie "To jest Sport.pl" tę sytuację oraz inne problemy Realu skomentował Jakub Kosecki.

- Prawda jest tak, że niestety nie dowiemy się, jaka jest prawda. To co się dzieje, do czego doprowadził Florentino Perez z Realem Madryt. Jak ja czytam artykuły i to bliskie źródła, które opisują, że piłkarze Realu Madryt wybrali już nowego trenera, piłkarzom Realu Madryt nie podoba się Mourinho. Piłkarze Realu Madryt podzieleni. Jedni nie lubią Arbeloi, drudzy lubią. Piłkarze Realu kręcą nosem. Ty masz k**** grać stary, a nie mi wybierać trenera - powiedział w programie "To jest Sport.pl" Jakub Kosecki.

W bieżącym sezonie Realowi Madryt do rozegrania zostały cztery mecze ligowe. W najbliższą niedzielę, 10 maja Królewscy zmierzą się w El Clasico z FC Barceloną. Dumie Katalonii wystarczy remis, żeby zapewnić sobie mistrzostwo Hiszpanii.