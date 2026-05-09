Dziennikarz ESPN ogłasza ws. Lewandowskiego. "Nadszedł czas"

18 goli i cztery asysty w 42 meczach - to liczby Roberta Lewandowskiego w tym sezonie w barwach Barcelony. Kontrakt Lewandowskiego wygasa z końcem tego sezonu i na razie nie zapadła decyzja co do dalszej przyszłości Polaka. - Robert tam jest traktowany jako piąte koło u wozu i powinien odejść. Tutaj będzie na zasadzie: wynieś, przynieś, pozamiataj. Odejście Roberta do każdego klubu, czy to będzie Juventus, czy amerykańska liga, tam będzie po prostu gwiazdą - stwierdził Jan Tomaszewski, były reprezentant Polski.

Barcelona rozstanie się z Lewandowskim? "Ten etap dobiegł już końca"

Hiszpański dziennikarz Lluis Bou Morera przekazał w filmie opublikowanym przez ESPN, że Barcelona powinna rozstać się z Lewandowskim. Morera uważa, że Barcelona potrzebuje "prawdziwego lidera", którym Lewandowski już nie jest.

- Nadszedł czas, by Barcelona rozstała się z Lewandowskim. Barcelona musi poszukać napastnika na najwyższym europejskim poziomie, prawdziwego lidera, który pozwoli jej zrobić kolejny krok, wejść na wyższy poziom i walczyć o Ligę Mistrzów, która od tak dawna pozostaje poza jej zasięgiem. Zobaczymy, jaką decyzję ostatecznie podejmie Lewandowski i co może mu zaoferować Barcelona, ale wydaje się, że ten etap rzeczywiście dobiegł już końca - powiedział.

Dziennikarz widzi dwie drogi dla Lewandowskiego - pozostanie w Europie na wyższym piłkarskim poziomie lub wybór intratnego kontraktu poza Europą. - Lewandowski ma wiele opcji. Najprawdopodobniej liga włoska miałaby największe szanse na Lewandowskiego, z Milanem lub Juventusem na czele. Drugą opcją jest odejście od Ligi Mistrzów i europejskich reflektorów, co oznacza poszukiwanie wielkiego kontraktu w Arabii Saudyjskiej lub w Stanach Zjednoczonych - dodaje Morera.

Jednocześnie przedstawiciel ESPN nie odbiera zasług Lewandowskiemu za cały jego okres w Barcelonie. - Lewandowski z pewnością na zawsze pozostanie legendą tego klubu. Dołączył do drużyny w bardzo trudnym momencie dla klubu, obniżając swoje wynagrodzenie. Jego wydajność jest niezaprzeczalna, nawet w tym sezonie, w którym stracił pozycję niekwestionowanego gracza w wyjściowym składzie. Lewandowski dzielił pozycję napastnika z Ferranem Torresem, ale wyniki mówią same za siebie - podsumował Morera.

Dyrektor klubu MLS mówił o Lewandowskim. "Nie mogę mówić zbyt wiele"

Mimo swojego wieku Lewandowski cały czas cieszy się zainteresowaniem wielu klubów. Głównie Polak jest wymieniany w kontekście dołączenia do Milanu czy Juventusu, a więc do największych zespołów we Włoszech. Gregg Broughton, dyrektor sportowy Chicago Fire potwierdził, że klub chciał sprowadzić do siebie Lewandowskiego.

- Robert jest piłkarzem, który wzbudza zainteresowanie w klubach MLS. Chcielibyśmy sprowadzić do Chicago Fire zawodnika takiego kalibru, ale on wciąż jest zawodnikiem FC Barcelony, więc nie mogę mówić zbyt wiele o graczu z ważnym kontraktem w innym klubie - przekazał działacz.