Lewandowski jednak zostanie? Hiszpanie nie mają wątpliwości

Kto wie, czy już w przyszłym tygodniu nie poznamy przyszłości Roberta Lewandowskiego. Hiszpańskie media pisały, że Polak czeka z ogłoszeniem decyzji do momentu, aż FC Barcelona wywalczy tytuł mistrza Hiszpanii. Drużyna prowadzona przez trenera Hansiego Flicka może świętować, jeśli w najbliższą niedzielę, 10 maja, zdobędzie przynajmniej punkt w El Clasico z Realem Madryt.

Na temat przyszłości Roberta Lewandowskiego wypowiedzieli się hiszpańscy dziennikarze.

- Mam przeczucie, że czas Lewandowskiego w Barcelonie dobiegł końca i nie możemy oczekiwać od niego więcej. Jego forma w tym sezonie była dobra, ale zespół musi iść dalej z kimś innym. Z drugiej strony Barcelonie ciężko będzie o następcę "Lewego" i klub chciałby podpisać z nim kontrakt na kolejny rok. Nie będzie bowiem w stanie pozyskać kogoś lepszego i taki zawodnik, jak Lewandowski może być ratunkiem w konkretnych momentach przyszłego sezonu - przyznał Miguel Ruiz, dziennikarz Cadena SER dla TVP Sport.

Tymczasem Mireia Ruiz Serapio z Catalunya Radio podkreśla, że przyszłość Roberta Lewandowskiego wiąże się też z tym, czy w klubie zostanie Ferran Torres.

- Sytuacja Lewandowskiego łączy się z przyszłością Torresa. Jeśli Ferran odejdzie z klubu, to Lewandowski zostanie jako rezerwowy numer 9. Nie sądzę, by Lewandowski został w przyszłym sezonie, jeśli Hiszpan nadal będzie grał na Camp Nou. Chciałabym zobaczyć Roberta w Barcelonie w przyszłym sezonie i żałuję, że nie zagra na mundialu - dodała Serapio.

Lewandowski w tym sezonie zagrał w FC Barcelonie 42 mecze, zdobył 18 goli i miał cztery asysty. W sumie jego bilans dla tego klubu to: 189 spotkań, 119 bramek i 24 asysty.

Początek meczu FC Barcelona - Real Madryt o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.