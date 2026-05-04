To koniec. Czołowy klub w Hiszpanii rozstaje się z trenerem

Villarreal od przyszłego sezonu będzie miał nowego trenera. Klub za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował o zakończeniu współpracy z Marcelino. Żółta Łódź Podwodna pod wodzą Hiszpana świetnie radziła sobie w rozgrywkach La Liga, ale dużym rozczarowaniem był jej tegoroczny występ w Lidze Mistrzów.
Po zakończeniu bieżącego sezonu dojdzie do dużych zmian na ławce trenerskiej Villarreal. 4 maja klub za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował o zakończeniu współpracy z trenerem Marcelino. 

Hiszpan prowadził Villarreal od listopada 2023 roku, była to jego druga kadencja w zespole Żółtej Łodzi Podwodnej. Wcześniej pracował w klubie w latach 2013-2016. 

- Villareal rozstanie się z trenerem po zakończeniu bieżącego sezonu. Marce, dziękujemy Ci z całego serca za wszystko, co dałeś temu klubowi i kibicom. Życzymy Ci wszystkiego najlepszego w przyszłych sportowych przedsięwzięciach - pisze na portalu X oficjalny profil Villarreal. 

Marcelino doprowadził Villarreal do gry w Lidze Mistrzów. W samych rozgrywkach mocno zawiódł 

Villarreal pod wodzą Marcelino prezentował się świetnie w rozgrywkach La Liga, w poprzednim sezonie wywalczył awans do Ligi Mistrzów. Wiadomo już, że do powtórki dojdzie w tym sezonie. Jego zespół na cztery mecze przed końcem ma aż piętnaście punktów przewagi nad piątym Betisem. Z drugiej strony traci aż dwadzieścia oczek do pierwszej Barcelony

Ogromnym rozczarowaniem dla Villarreal były rozgrywki Champions League. Hiszpański zespół odpadł już w fazie ligowej, zajmując przedostatnie miejsce. Podopieczni Marcelino nie wygrali żadnego meczu, tylko raz zremisowali, gorszy wyłącznie pod względem bilansu bramkowego był jedynie Kairat Ałmaty. To właśnie Liga Mistrzów mogła być gwoździem do trumny dla Hiszpana. 

W następnej kolejce Villarreal zagra na wyjeździe z Mallorcą. Marcelino na sam koniec rozgrywek będzie mógł zostać pożegnany przed własnymi kibicami. Żółta Łódź Podwodna zakończy sezon spotkaniem na własnym stadionie, z Atletico Madryt.

