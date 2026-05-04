Inter Mediolan zapewnił sobie mistrzostwo Włoch, w najbliższej kolejce La Liga krajowe rozgrywki może wygrać również FC Barcelona, Duma Katalonii może zdobyć tytuł w El Clasico, z Realem Madryt. W medialnych doniesień jest głośno w ostatnim czasie o potencjalnym transferze między hiszpańskim a włoskim gigantem. Blaugrana zabiega o Alessandro Bastoniego.

Prezes Interu potwierdza ws. Bastoniego. "Barcelona jest nim zainteresowana"

Włosi mają być gotowi na sprzedaż swojego obrońcy, w przypadku otrzymania odpowiedniej oferty. Bastoni mógłby być odpowiedzią na problemy Barcelony w obronie, w tej formacji Dumie Katalonii brakuje doświadczenia, co pokazały rozgrywki Ligi Mistrzów. Głos ws. potencjalnego transferu zabrał prezydent Interu, Giuseppe Marotta.

"Nie zaprzeczam, że FC Barcelona jest nim zainteresowana, ale na razie to bardzo powierzchowne zainteresowanie i nie ma podstaw, by rozmawiać o tym dalej" - przyznał Marotta, cytowany przez hiszpański dziennik "Sport".

Wszystko zależy od Bastoniego. "Odejdzie gdy sam wyrazi takie pragnienie"

Marotta dodał również, że wszystko będzie zależeć od woli samego zawodnika. Prezydent klubu podkreślił, że Włoch jest jego zdaniem jednym z najlepszych środkowych obrońców na świecie.

"Jak zawsze mówiliśmy, zawodnik odejdzie tylko wtedy, gdy sam wyrazi takie pragnienie. Na ten moment jest naszym zawodnikiem, chce zostać i jesteśmy z niego zadowoleni." - podkreślał Marotta.

"Bastoni to zawodnik pierwszej klasy; wiele klubów w całej Europie śledzi go uważnie, podobnie jak w przypadku innych piłkarzy jesteśmy bardzo zadowoleni z jego rozwoju i osiągnięć" - mówił Marotta.

Parę stoperów Barcelony od dłuższego czasu tworzą Gerard Martin i Pau Cubarsi. Dumie Katalonii wystarczy remis w hitowym starciu z Realem Madryt, aby zapewnić sobie mistrzostwo Hiszpanii.