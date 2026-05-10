Lewandowski przeszedł do historii. Niebywały wyczyn Polaka

Stało się. FC Barcelona jest już pewna mistrzostwa Hiszpanii - drugiego w ciągu ostatnich dwóch lat. Kataloński klub nie zostanie już wyprzedzony w tabeli La Liga przez Real Madryt, a to oznacza, że Robert Lewandowski może świętować przejście do historii.

Lewandowski przeszedł do historii. Tylko czterech takich w Europie

Dla Lewandowskiego to trzeci tytuł mistrzowski w Hiszpanii, a łącznie 13 - jeśli chodzi o pięć najsilniejszych lig w Europie. Oczywiście poprzednie 10 mistrzostw zdobył w Niemczech: osiem z Bayernem Monachium, a pierwsze dwa z Borussią Dortmund.

Lewandowski dołączył tym samym do elitarnego grona, w którym zasiada jeszcze tylko czterech piłkarzy. Jednym z nich jest legendarny Ryan Giggs - 13-krotny mistrz Anglii z Manchesterem United. Poza Polakiem i Walijczykiem w tym gronie znajdują się dwaj zawodnicy, z którymi kapitan naszej kadry grał w barwach Bayernu Monachium: Thomas Mueller i Manuel Neuer.

Co ciekawe Lewandowski tym samym odskoczył od Lionela Messiego, Davida Alaby, Kingsleya Comana i Francisco Gento - piłkarzy, którzy mogą się pochwalić 12 mistrzostwami w pięciu najsilniejszych ligach w Europie.

Najbardziej utytułowani piłkarze w historii TOP 5 lig: