Robert Lewandowski zdobył ważnego gola dla FC Barcelony w sobotnim meczu z Osasuną, a dzięki wygranej 2:1 Katalończycy znacznie zbliżyli się do krajowego tytułu. Być może tym trafieniem Polak umocni swoją pozycję w rozmowach z klubem dotyczących przedłużenia umowy - na razie nie wiadomo, jak się one potoczą i czy 37-latek zostanie na dłużej. Przez to spekuluje się o transferze, a padają nazwy wielkich zespołów.

Robert Lewandowski w Liverpoolu? Rekordzista Premier League wydał werdykt

- Jeśli Arne Slot pozostanie na stanowisku, musi pozyskać kolejnego napastnika. Potrzebny jest rezerwowy, który będzie gotowy wziąć na siebie odpowiedzialność, zwłaszcza jeśli Liverpool zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów. Ktoś taki jak Lewandowski, na przykład. Być może spodoba mu się to wyzwanie, a także fakt, że wciąż uważa się za lepszego od Isaka i wierzy, że może dostać się do składu. Z łatwością mógłby rozegrać 30 meczów - powiedział Joe Cole, były zawodnik klubu z Anfield (2010-2013). Z jego opinią zgadza się dawny kolega z boiska.

- To byłby przyzwoity ruch dla Liverpoolu - tak potencjalny transfer Lewandowskiego ocenił Peter Crouch, były piłkarz Liverpoolu (2005-2008), zdobywca 106 bramek w Premier League oraz rekordzista rozgrywek pod względem liczby trafień głową (53), w materiale Paddy Power (cytaty za "Liverpool Echo").

- To piłkarz światowej klasy. Nie robi się młodszy, ale byłby to fantastyczny wybór - powiedział Crouch o Lewandowskim. 42-krotny reprezentant Anglii (22 gole, cztery asysty) jest przekonany, że dla Polaka znalazłoby się miejsce w zespole, byłby on przydatny.

Peter Crouch mówi wprost ws. Lewandowskiego. "Nadal będzie strzelał gole"

- Alexander Isak właśnie wraca do drużyny i myślę, że w przyszły sezon będzie dla niego udany. Jednak kto by odmówił Lewandowskiemu? Nadal będzie strzelał gole, nie ma co do tego wątpliwości - stwierdził 45-latek.

Przypomnijmy, że w rewanżowym spotkaniu 1/4 finału LM z PSG (0:2) ustępujący mistrzowie Anglii stracili na wiele miesięcy Hugo Ekitike, który zerwał ścięgno Achillesa. Wspomniany Isak w kończącym się sezonie także miał problemy zdrowotne (przez to nie zagrał m.in. w barażu z Polską o mundial), po zakończeniu sezonu odejdzie Mohamed Salah, a niepewna jest też przyszłość Federico Chiesy. Ofensywa Liverpoolu może więc latem zostać gruntowni przebudowana, a na Anfield mógłby trafić Lewandowski. Choć zdaniem Croucha nie należy spodziewać się transferowego szaleństwa, raczej więcej będzie wymagane od tych, którzy w zeszłym roku przyszli za grube miliony (Isak, Florian Wirtz).

- W tym sezonie byli o krok od walki o tytuł, więc będą musieli dokonać kilku transferów, ale nie mogą wydawać pieniędzy tak, jak latem ubiegłego roku. Kwoty, które wydali w zeszłym roku, tak naprawdę jeszcze się nie zwróciły - podsumował 45-latek.

Czas pokaże, czy Robert Lewandowski trafi do Liverpoolu. Ostatnio najgłośniej było o potencjalnym transferze do Włoch (Juventus, Milan), a zainteresowanie mają wyrażać też kluby amerykańskie i saudyjskie. Przed końcem sezonu Polak ma jeszcze cztery mecze w FC Barcelonie - najbliższym będzie El Clasico z Realem Madryt (10 maja), być może na wagę mistrzowskiego tytułu.