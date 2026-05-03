A jednak! Gwiazdor blisko Barcelony. "Umowa gotowa w 80 procentach"

- Oczywiście, że rozmawialiśmy, ale ostatecznie jest to sprawa między nami. Skupiamy się na najbliższych meczach, a potem wszyscy pogadamy i zobaczymy, co z tego wyjdzie - tak Hansi Flick zareagował na pytania o przyszłość Roberta Lewandowskiego. Najbliższe tygodnie zadecydują o jego losach. Ale nie tylko on nie może być pewny miejsca w FC Barcelonie. Niewykluczone, że latem dojdzie do kilku transferów wychodzących. Te mają zapewnić pieniądze i zrobić miejsce dla nowych piłkarzy. Jedna transakcja jest bliska finalizacji.

Włoskie media podają nowe informacje ws. Bernardo Silvy i FC Barcelony. "Transfer przesądzony"

O wszystkim donosi włoski tuttosport.com. "W Hiszpanii transfer Bernardo Silvy do stolicy Katalonii jest uważany za przesądzony. Rzekomo zarówno piłkarz, jak i klub osiągnęły porozumienie, które gwarantuje, że kolejnym trykotem, który przywdzieje Portugalczyk, będzie ten granatowo-bordowy" - czytamy.

Ba, medium twierdzi, że "umowa jest gotowa w 80 procentach". Sam zawodnik jest skłonny zgodzić się na znaczną obniżkę pensji. Co więc stoi na drodze do transferu, a raczej kto? "Niektóre szczegóły muszą jeszcze zostać dopięte, ale ostateczną decyzję podejmie Hansi Flick. Niemiec jest skłonny powitać Portugalczyka w szeregach Barcelony, ale wyłącznie pod jednym warunkiem. Jest nim odejście piłkarzy środka pola" - przekazało medium. Obecni zawodnicy Barcelony, grający w tej formacji, muszą więc zrobić miejsce Portugalczykowi.

Te kluby chcą Bernardo Silvę

Jaką ostatecznie decyzje podejmie Flick? Musimy poczekać. Silva jest doskonałą okazją dla Barcelony. Wciąż prezentuje wysoką formę, będąc filarem Manchesteru City, a dodatkowo mógłby zasilić klub za darmo. Jego kontrakt z Anglikami wygasa bowiem już z końcem tego sezonu. Zainteresowane nim są jeszcze m.in. Juventus czy Galatasaray Stambuł, ale sam piłkarz ma stawiać dołączenie do Barcelony jako priorytet.

Silva wystąpił w 47 meczach tego sezonu, zdobywając trzy bramki i pięć asyst. Na murawie spędził niemal 3400 minut i wciąż ma szanse na mistrzostwo Anglii. Manchester ma sześć punktów mniej od lidera, Arsenalu, ale też o aż dwa spotkania rozegrane mniej. Wszystko jest więc możliwe.