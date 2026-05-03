Flick zabrał głos po wygranej Barcelony. Rozbrajająco o meczu Realu

Sobotni mecz FC Barcelony z Osasuną to jeden z ostatnich przystanków na drodze po drugie z rzędu, a 29. w historii klubu mistrzostwo Hiszpanii. Stawka była oczywista - jeżeli podopieczni Hansiego Flicka wygrają, będą mieli aż 14 punktów przewagi nad Realem. Gdyby Królewscy nie pokonali w niedzielę Espanyolu, losy tytułu rozstrzygną się jeszcze przed przyszłotygodniowym klasykiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny o Lewandowskim: Robert jest dogadamy z Flickiem

W Pampelunie nie było jednak ciekawego widowiska. Barcelona przeważała, ale długi czas z tej przewagi nie wynikało nic. Kibice Dumy Katalonii na pierwsze trafienie swoich ulubieńców czekali aż 80 minut. Impas przełamał Robert Lewandowski, który wykończył strzałem głową dośrodkowanie Marcusa Rashforda. Chwilę później podwyższył Ferran Torres, a w 88. minucie Joana Garcię pokonał Raul Garcia. Gospodarzy nie było jednak stać na wyrównanie, a Katalończycy wygrali 2:1. To zwycięstwo oznacza, że kolejna wygrana da im mistrzostwo Hiszpanii. Może to zrobić też wpadka Realu Madryt w niedzielnym meczu wyjazdowym z Espanyolem. Na konferencji pomeczowej Hansiego Flicka zapytano, czy będzie z zaciekawieniem oglądał to spotkanie.

Flick po wygranej z Osasuną

- Nie mam zamiaru go oglądać. Mamy 14 punktów przewagi. Jeśli jutro zostaniemy mistrzami, będziemy świętować. Jednak wszyscy chcieliby to przyklepać w przyszłym tygodniu. Dziś nasza praca została dobrze wykonana i doceniam to. Nieźle wyglądaliśmy i skutecznie broniliśmy się przeciwko mocnemu rywalowi. Jeszcze nie czujemy się mistrzami - powiedział zachowawczo Niemiec, który unikał pochwał dla konkretnych graczy. Wolał docenić cały projekt, jakim obecnie jest Barcelona.

- To, co robiliśmy przez cały sezon, jest fantastyczne. Zawodnicy mocno się rozwinęli, a to pozytywnie nastraja mnie na przyszłość. To młody zespół z ogromnym potencjałem. Musieliśmy też radzić sobie z wieloma urazami i to na pewno trzeba zmienić oraz poprawić - podsumował Flick.

Barcelona czeka teraz na wynik niedzielnego spotkania w stolicy Katalonii. Real Madryt na wyjeździe zmierzy się z Espanyolem. Jeżeli Królewscy wygrają, wciąż będą mieli matematyczne szanse na mistrzostwo, a walka wydłuży się co najmniej o tydzień - 10 maja na Camp Nou odbędzie się El Clasico. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych z tych spotkań na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.