Oto tabela La Ligi po meczu Barcelony. Real musi liczyć na cud

To był kluczowy mecz dla losów mistrzostwa Hiszpanii. FC Barcelona udała się w ramach 34. kolejki na wyjazdowe spotkanie z Osasuną Pampeluna. Podopieczni Hansiego Flicka w przypadku zdobycia trzech oczek mogli sobie zapewnić mistrzostwo Hiszpanii, aby tak się stało w niedzielę punkty musiałby stracić Real Madryt.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski królem strzelców Serie A? Żelazny: Robert byłby tam znaczącą postacią

Barcelona wygrywa w Pampelunie. Mistrzostwo niemal pewne

Kibice FC Barcelony bardzo długo czekali na gole w Pampelunie. w 81. minucie Dumę Katalonii na prowadzenie wyprowadził Robert Lewandowski, pięć minut później prowadzenie Blaugrany podwyższył konkurent Polaka Ferran Torres. Osasuna grała jednak do końca, w 88. minucie do siatki trafił Raul Garcia. Na więcej gospodarzy nie było stać. Barcelona pokonała Osasunę 2:1.

Duma Katalonii umocniła się na szczycie ligowej stawki. Możliwy szpaler na Bernabeu

Wygrana pozwoliła FC Barcelonie umocnić się na szczycie tabeli La Liga. Duma Katalonii ma już czternaście punktów przewagi nad drugim Realem Madryt. Podopieczni trenera Flicka mogą w ten weekend świętować tytuł, aby tak się stało Królewscy muszą stracić punkty z Espanyolem. W takim wypadku oglądalibyśmy mistrzowski szpaler na Estadio Santiago Bernabeu, w następnej kolejce.

Zobacz też: Legenda Realu odchodzi po 13 latach. "Pożegnał się ze wszystkimi"

Tabela La Ligi, stan na 2 maja: