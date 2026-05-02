Legenda Realu odchodzi po 13 latach. "Pożegnał się ze wszystkimi"

Kariera Daniego Carvajala powoli dobiega końca. Prawy obrońca, który przez lata był podstawowym piłkarzem Realu Madryt, ma wielkie problemy z kontuzjami. 34-latek już od poprzedniego sezonu częściej pojawiał się w gabinetach medycznych niż na boisku. W październiku 2024 roku zerwał więzadła, a i w bieżących rozgrywkach pauzował przez ponad trzy miesiące - i czas ten się jeszcze wydłuży.

Carvajal nie zagra w najbliższym czasie, to efekt złamania palca u stopy. Z pewnością ominie go zbliżające się El Clasico, które zaplanowane jest na 10 maja. Wielce prawdopodobne jest nawet, że kapitan Realu zakończył już swoje występy w bieżącym sezonie. A jak donosi "Marca" - jednocześnie oznacza to, że 34-latek nie wystąpi już ani razu w barwach Królewskich.

Umowa prawego obrońcy obowiązuje bowiem do końca czerwca 2026 roku i zdaniem hiszpańskich mediów, Carvajal nie ma co liczyć na jeszcze jeden sezon. "Nie przedłuży kontraktu z Realem, jego udział w mistrzostwach świata jest praktycznie niemożliwy, a powrót na boisko w pozostałej części sezonu staje się coraz mniej realny. Carvajal pożegnał się ze wszystkim" - można przeczytać.

Jak podaje "Marca", 34-latek będzie walczyć o chociaż jeszcze jeden występ w barwach Realu. "Jego pożegnanie oznacza próbę powrotu do zdrowia na ostatnią kolejkę ligową na Bernabeu. Ostatni mecz przeciwko Bilbao będzie szansą, by pożegnać się z miejscem, które na zawsze pozostanie jego domem po 13 sezonach w białej koszulce" - przekazują Hiszpanie.

Legenda Realu odchodzi po 13 latach

Dani Carvajal jest wychowankiem Realu Madryt, ale początek jego seniorskiej kariery związany jest z Bayerem Leverkusen. To właśnie tam rozegrał aż 36 spotkań w swoim debiutanckim sezonie 2012/13, pomagając Aptekarzom w zdobyciu trzeciego miejsca w Bundeslidze. Po zaledwie roku w Niemczech wrócił do Madrytu, gdzie stał się kluczowym piłkarzem Królewskich, a obecnie jest kapitanem drużyny.

Sześć zwycięstw w Lidze Mistrzów, cztery mistrzostwa Hiszpanii, dwa krajowe puchary, pięć triumfów w klubowych mistrzostwach świata - to osiągnięcia, które Carvajal zdobył rozgrywając 448 meczów w barwach Realu Madryt przez 13 lat gry w barwach Królewskich. Aż 300 z nich przypadło na mecze ligowe. 34-latek zanotował też 52 mecze w reprezentacji Hiszpanii. W 2024 roku zdobył mistrzostwo Europy.

Real Madryt już niemal na pewno zanotuje drugi sezon bez zdobytego trofeum. Jedyną szansę - i to iluzoryczną - mają na mistrzostwo Hiszpanii, ale Królewscy potrzebują do tego nagłej, wielkiej i wręcz niewytłumaczalnej zapaści Barcelony. Podopieczni Alvaro Arbeloi w niedzielę 3 maja zagoszczą w Katalonii - zagrają z Espanyolem.