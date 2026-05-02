Wtedy Lewandowski ma ogłosić decyzję ws. przyszłości. Hiszpanie są pewni

Od kilku tygodni coraz więcej dziennikarzy w Polsce oraz Hiszpanii pisze o przyszłości Roberta Lewandowskiego. Ta bowiem cały czas jest nieznana. Opcje są dwie - przedłużenie umowy z FC Barceloną lub transfer do innej ligi. Bardzo prawdopodobne jest jednak odejście Polaka z drużyny aktualnych mistrzów Hiszpanii. - Oczywiście, że rozmawialiśmy, ale ostatecznie jest to sprawa między nami. Skupiamy się na najbliższych pięciu meczach, a potem wszyscy pogadamy i zobaczymy, co z tego wyjdzie - mówił Hansi Flick, trener FC Barcelony na konferencji prasowej przed meczem ligowym z Osasuną.

Hiszpanie już wiedzą ws. przyszłości Lewandowskiego. "Źródła mówią"

Hiszpańscy dziennikarze wciąż nie mają pewności, co będzie z przyszłością Roberta Lewandowskiego. Podkreślają jednak, że decyzja ma zapaść za kilka dni. "Całkowita niepewność co do przyszłości Lewandowskiego. Za kilka dni napastnik ma ujawnić, czy zostanie w Barcelonie" - to tytuł z dziennika "Marca".

Hiszpanie skomentowali też zachowanie Hansiego Flicka na konferencji prasowej, a konkretnie jego słowa pod adresem przyszłości Lewandowskiego.

"Barcelona ma wiele otwartych kwestii w planach sportowych na przyszły sezon. Jedną z nich jest przyszłość Lewandowskiego. Jego dalsza obecność w klubie jest niepewna i dyrektorzy dogłębnie analizują dostępne na rynku opcje środkowego napastnika. Flick dodał więcej niepewności do przyszłości napastnika. W innych przypadkach Niemiec był bardziej otwarty, ale teraz utrzymywał napięcie i nie dawał do zrozumienia, że na niego liczy. Pozostawił tę kwestię otwartą, po części dlatego, że uważa, że to Lewandowski powinien bezpośrednio komunikować swoje intencje" - czytamy.

Dziennikarka M Carmen Torres podkreśla, że w najbliższych dniach agent Lewandowskiego ma udać się do Barcelony, aby spotkać się z Deco, dyrektorem sportowym FC Barcelony. Podkreśla też, że źródła od Lewandowskiego uważają, że Polak już wie, jaką podejmie decyzję.

"Obie strony chcą usiąść i omówić przyszłość Lewandowskiego, niezależnie od klauzul w jego kontrakcie. Agent Polaka w najbliższych dniach uda się do Barcelony, aby spotkać się z Deco i omówić przyszłość Lewandowskiego, który ma oferty z europejskich klubów, zwłaszcza włoskich, z MLS i Arabii Saudyjskiej. Napastnik pozostaje niezdecydowany, twierdząc, że nie podjął decyzji, ale źródła z jego otoczenia mówią, że już wie, co zrobi. Zagadka zostanie rozwiązana za kilka dni" - dodaje "Marca".

Lewandowski w tym sezonie zagrał w FC Barcelonie w 41 spotkaniach, zdobył 17 goli i miał cztery asysty.

Być może Polak poprawi swoje statystyki w sobotni wieczór. Wtedy FC Barcelona o godz. 21 rozpocznie mecz wyjazdowy z Osasuną. Relacja na żywo na Sport.pl.