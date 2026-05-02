"Lewandowski jest bliżej odejścia". Oto kim chce go zastąpić Barcelona

Wielu kibiców i ekspertów wciąż czeka na komunikat w sprawie przyszłości Roberta Lewandowskiego. Polskiemu napastnikowi kończy się umowa z FC Barceloną po zakończeniu tego sezonu. Wątpliwe jest, by została przedłużona, a zagraniczni dziennikarze pisali już o możliwych kierunkach dla Lewandowskiego (m.in. Juventus, Milan, Arabia Saudyjska czy MLS).

Matteo Moretto o przyszłości Roberta Lewandowskiego: Jest nieco bliżej odejścia niż pozostania

Matteo Moretto to ceniony dziennikarz sportowy, uznawany za jednego z największych ekspertów w transferach wypowiedział się w "La Pizarra de Quintana" na antenie Radio MARCA m.in. na temat przyszłości Roberta Lewandowskiego.

- Robert Lewandowski wkrótce kończy kontrakt i 30 czerwca stanie się wolnym zawodnikiem. Mogę potwierdzić, że już niedługo dojdzie do bezpośredniego spotkania jego agenta z FC Barceloną, aby zdecydować o dalszym kierunku. Z informacji, które docierają, wynika, że na dziś z kilku powodów jest on nieco bliżej odejścia niż pozostania. Na stole ma oferty z Włoch oraz spoza Europy, w tym z MLS, m.in. od Chicago Fire - powiedział Moretto cytowany przez "Fcbarca.com".

Kandydatów do zastąpienia Lewandowskiego było wymienionych już w mediach kilku. Ten temat też poruszył Moretto.

- Barcelona jednocześnie pracuje już nad alternatywami. Wśród nich znajdują się Alexander Sorloth, o którym wcześniej wspominano, a także Joao Pedro. Mogę to potwierdzić w 100 procentach. Brazylijczyk bardzo podoba się dyrekcji sportowej, a Deco już pracuje nad tym tematem na wypadek odejścia Lewandowskiego. Barcelona jest gotowa zainwestować pieniądze i zobaczymy, w jakim kierunku to pójdzie - dodał Moretto.

FC Barcelona w najbliższej kolejce La Ligi, w sobotę zagra na wyjeździe z Osasuną. Początek spotkania 2 maja o godz. 21.