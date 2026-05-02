Barcelona o krok od mistrzostwa. Flick zdecydował ws. składu i Lewandowskiego

Hansi Flick, trener FC Barcelony, podał skład na wyjazdowy mecz La Ligi z Osasuną. Robert Lewandowski znalazł się w podstawowej "11". Początek spotkania o godz. 21, relacja na żywo na Sport.pl.
Fot. Gonzalo Fuentes / REUTERS

W sobotni wieczór FC Barcelona może wykonać kolejny duży krok w kierunku zdobycia drugiego z rzędu mistrzostwa Hiszpanii. Drużyna Hansiego Flicka w 34. kolejce La Ligi zmierzy się na wyjeździe z dziewiątą drużyną tabeli - Osasuną. Większość hiszpańskich dziennikarzy widziała w podstawowym składzie Ferrana Torresa kosztem Roberta Lewandowskiego. Tak też jednak było przed ostatnim meczem FC Barcelony z Getafe, a wtedy to jednak Polak wyszedł w wyjściowej "11". 

Tak FC Barcelona zagra z Osasuną

Teraz hiszpańscy eksperci znów się pomylili. W środku ataku FC Barcelony zagra znów bowiem Robert Lewandowski, a nie Ferran Torres, który w tym sezonie w La Lidze zdobył 14 bramek i jest na szóstym miejscu wśród najlepszych strzelców rozgrywek. Obok Polaka w ataku zagrają Roony Bardghji oraz Fermin Lopez. Ten pierwszy zastąpi kontuzjowanego Yamala. 

W zespole Barcelony na pewno oprócz Yamala nie zagrają kontuzjowany Andreas Christensen i pauzujący za żółte kartki Jules Kounde. Jest też świetna wiadomość dla kibiców FC Barcelony, bo na ławce rezerwowych jest Brazylijczyk Raphinha. Wraca on do składu po sześciu meczach przerwy, spowodowanej kontuzją. 

W pierwszej rundzie FC Barcelona wygrała u siebie z Osasuną 2:0. Wtedy dwa gole zdobył Brazylijczyk Raphihna. 

Początek meczu Osasuna - FC Barcelona w sobotę o godz. 21. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE. Jeśli Barcelona wygra, a w niedzielę Real Madryt nie zdobędzie kompletu punktów z Espanyolem, to losy mistrzostwa będą już rozstrzygnięte. 

Skład FC Barcelony na mecz z Osasuną:

  • Joan Garcia - Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo - Gavi, Pedri, Olmo - Roony Bardghji, Lewandowski, Fermin Lopez. 
  • Rezerwowi: Szczęsny, Aller (bramkarze) - Araujo, Espart, Balde, Bernal, Casado, de Jong, Raphinha, Rashford, Torres. 

