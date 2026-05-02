Plan Barcelony legł w gruzach. Gwiazda odchodzi

Marcus Rashford to obok Roberta Lewandowskiego piłkarz, o którego odejściu z FC Barcelony mówi się najczęściej. Anglik trafił na Camp Nou na zasadzie wypożyczenia z Manchesteru United. Katalończycy mogą co prawda skorzystać z klauzuli wykupu, ale niewiele na to wskazuje. W mediach zaczęto nawet spekulować o kolejnym wypożyczeniu. Może się to jednak nie udać. Pojawił się bowiem jeszcze jeden zainteresowany.
Fot. REUTERS/Albert Gea

Marcus Rashford jeszcze do niedawna wydawał się na wylocie z FC Barcelony. Hiszpański portal eldesmarque.com twierdził nawet, że trener Hansi Flick pokazał mu oraz Robertowi Lewandowskiego "drzwi". Wszystko przez to, że nie wystawiał ich w pierwszym składzie w meczach z Espanyolem i Celtą Vigo. Teraz sytuacja wokół 28-letniego Anglika wydaje się bardziej skomplikowana.

Znalazł się chętny na Rashforda. Plan Barcelony legł w gruzach?

Wygląda na to, że FC Barcelona nie do końca zrezygnowała z tego zawodnika. Ma co prawda prawo wykupić go za około 30 mln euro z Manchesteru United, ale raczej się na to nie zdecyduje. Brytyjskie Sky Sports podało za to, że angielska ekipa nie zamierza renegocjować tej kwoty, więc w tej sytuacji: "Barcelona rozważa złożenie kolejnej propozycji wypożyczenia". Plan wydaje się nieco naiwny - tym bardziej do gry włączył się kolejny klub.

Według BBC "autentyczne zainteresowanie" Rashfordem wykazał Tottenham. W tym wypadku brytyjska prasa spekuluje na temat transferu definitywnego. Działacze z Londynu mają spodziewać się dość przystępnej ceny, ponieważ kontrakt Rashforda z Manchesterem United wygasa w 2028 r., a klub raczej nie wiąże z nim przyszłości.

To może przekreślić transfer Rashforda. Jeden warunek

Napastnik mógłby też liczyć na miejsce w wyjściowym składzie ekipy Roberto De Zerbiego. Latem ma w niej bowiem dojść do kilku zmian. Niemal pewne wydaje się odejście Randala Kolo Muaniego, który wróci z wypożyczenia do PSG. Aby jednak plan związany z Rashfordem wszedł w życie, musi zostać spełniony jeden warunek. 

Tottenham musi utrzymać się Premier League. A to wcale nie jest takie oczywiste. Na cztery kolejki przed końcem ekipa ta ma zaledwie 34 punkty i zajmuje 18. miejsce w tabeli. Jest zatem w strefie spadkowej. Do 17. West Hamu traci dwa "oczka". Problemem będzie też dość wymagający terminarz. W niedzielę 3 maja Tottenham zagra z Aston Villą, a potem czekają go mecze z Leeds, Chelsea i Evertonem.

