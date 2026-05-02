Capello mówi wprost o transferze Lewandowskiego. Wcale tego nie ukrywa

"Z Hiszpanii napływają informacje, że Robert Lewandowski, którego AC Milan wciąż ma na radarze, obecnie uważa ekipę z Turynu za najbardziej atrakcyjną i prawdopodobną opcję, gdyby faktycznie zdecydował się odejść z Barcelony" - informował kilka dni temu tuttosport.com. Ba, medium ujawniło, że Polak ma w Juventusie wielkiego zwolennika. "'Dajcie mi Lewandowskiego, a poruszę świat'. Gra słów równie bluźniercza, co trafna, zważywszy na to, że pierwszym fanem tak sensacyjnego transferu jest nie kto inny, jak Luciano Spalletti" - czytaliśmy. Nie wszyscy są jednak tak pozytywnie nastawieni do ewentualnej przeprowadzki napastnika do Włoch.

Fabio Capello odradza włoskim klubom transfer Roberta Lewandowskiego. "Staje się łatwiejszy do upilnowania"

Transfer Lewandowskiego odradza Fabio Capello. - Nie stawiałbym na Polaka - ocenił wprost legendarny szkoleniowiec w rozmowie z "La Gazetta dello Sport", cytowany przez WP SportoweFakty. Skąd wynika takie stanowisko? - To mistrz i znakomity snajper - tego nie można mu odmówić. Jest jednak już zaawansowany wiekowo. W sierpniu Lewandowski dobije do 38 lat - tłumaczył. Jego zdaniem to pesel jest główną przeszkodą dla tego transferu.

Przeszłość pokazała jednak, że wiek wcale nie musi być problemem. Pisało o tym już wcześniej tuttosport.com, podając przykłady Zlatana Ibrahimovicia czy Luki Modricia. "Parametry fizyczne i wydajnościowe napastnika są nadal doskonałe" - podkreślała redakcja. A jednak Capello ma inne zdanie w tej sprawie. - Przykład Modricia? Tyle że środkowy napastnik to nie pomocnik. Kiedy snajper traci zwinność z najlepszych lat, staje się łatwiejszy do upilnowania. Dlatego, o ile w Juventusie zostawiłbym Vlahovicia, na miejscu Milanu rozejrzałbym się gdzie indziej - doradzał Capello.

Te kierunki też są opcją dla Lewandowskiego

Jaką ostatecznie decyzję podejmie ekipa z Turynu bądź też z Mediolanu w sprawie Polaka? Obie wydają się być poważnie zainteresowane jego usługami. Pini Zahavi już rozmawiał z przedstawicielami i wkrótce najpewniej przedstawi oferty Lewandowskiemu. Ten może pozostać w FC Barcelonie, ale też może wyjechać na Bliski Wschód lub za ocean. - To Arabia Saudyjska jest dzisiaj ligą, która ma największe szanse na pozyskanie Roberta - mówił pod koniec kwietnia Sebastian Staszewski na kanale Meczyki.pl.

Obecnie Polak skupia się na rywalizacji na boisku i być może ostatnich meczach w barwach Barcelony. Do końca sezonu pozostało pięć spotkań. Najbliższe rozegra już 2 maja o godzinie 21:00. Rywalem i zarazem gospodarzem starcia będzie Osasuna Pampeluna. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego meczu na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.