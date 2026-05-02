Media: Oto co Flick zrobi z Lewandowskim

Na pięć kolejek ligowych przed końcem FC Barcelona ma 11 punktów przewagi nad drugim Realem Madryt. Mistrzostwo Hiszpanii podopieczni Hansiego Flicka mogą mieć w swoich rękach już w obecny weekend. Najpierw muszą pokonać na wyjeździe Osasunę, a następnie liczyć, że Real nie wygra w niedzielę z Espanyolem.

Lewandowski na ławce rezerwowych? Trzy czołowe dzienniki tak typują

Pojawiały się sytuacje, kiedy wokół składu FC Barcelony przed meczem było dużo wątpliwości. Tym razem hiszpańscy dziennikarze prawie we wszystkich kwestiach są zgodni.

Jedyna wątpliwość to właściwie obsada pozycji napastnika. W minionej kolejce, kiedy mistrzowie Hiszpanii grali na wyjeździe z Getafe, to w wyjściowej "jedenastce" oglądaliśmy Roberta Lewandowskiego. W drugiej połowie Polak zanotował asystę przy trafieniu Marcusa Rashforda, a Barcelona wygrała ten mecz 2:0.

Teraz - według większości hiszpańskich dziennikarzy - Lewandowski usiądzie na ławce rezerwowych. W tej sprawie zgodni są przedstawiciele takich dzienników jak "Sport", AS" i "Marca".

"Linia ataku pozostaje niepewna. Wszystko wskazuje jednak na to, że Ferran Torres wyjdzie w podstawowym składzie, biorąc pod uwagę, że nie zagrał ani minuty przeciwko Getafe w ostatniej kolejce" - taki punkt widzenia przedstawiła "Marca".

"Mundo Deportivo" wskazało na Lewandowskiego

Innego zdania ws. składu jest "Mundo Deportivo". "Lewandowski ponownie poprowadzi atak" - napisano. Przy tym dodano, że na skrzydłach pojawią się Roony Bardghji i Fermin Lopez. Początek meczu Osasuna - Barcelona o godz. 21:00.

Przewidywany skład Barcelony według "Mundo Deportivo":

Joan Garcia - Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, Cancelo - Gavi, Pedri - Olmo - Roony Bardghji, Fermin Lopez - Lewandowski



