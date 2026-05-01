Co z Yamalem na MŚ? Flick rozwiał wątpliwości

Lamine Yamal ostatnio pojawił się na murawie w barwach FC Barcelony 22 kwietnia, nastolatek zdobył zwycięską bramkę z rzutu karnego, w wygranym 1:0 spotkaniu 33. kolejki La Liga z Celtą Vigo. Tuż po wykonaniu jedenastki Hiszpan zgłosił problemy zdrowotne, okazało się, że doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda w lewej nodze.

REKLAMA

Zobacz wideo Oskar Pietuszewski to polski Yamal? Żelazny: Trochę właśnie zapominamy, że to jest dzieciak

Yamal zagra na mistrzostwach świata? Flick rozwiał wątpliwości

Pod znakiem zapytania stanął również występ Lamine Yamala na tegorocznych mistrzostwach świata. Wątpliwości rozwiał trener FC Barcelony, Hansi Flick. Niemiecki szkoleniowiec przekazał, że rehabilitacja nastolatka przebiega pomyślnie. Doświadczony trener uważa, że zobaczymy Yamala na mundialu.

- Jesteśmy w kontakcie z reprezentacją Hiszpanii. Ważne jest również, aby Lamine był w kontakcie z trenerem, jest w dobrej formie, a postępy są pozytywne. Myślę więc, że zobaczymy go na Mistrzostwach Świata. Ale wciąż ma czas, więcej czasu na regenerację i powrót, zagranie na mundialu to właśnie to, czego chce - podkreśla Hansi Flick.

Zobacz też: To dlatego Flick nie chce mówić o Lewandowskim. Hiszpanie się nie łudzą

Do gry wraca inna gwiazda Barcelony

Do dyspozycji trenera Flicka w końcówce sezonu będzie za to inna z czołowych postaci FC Barcelony. Do zdrowia wraca Raphinha, Brazylijczyk ma znaleźć się w kadrze meczowej na najbliższe spotkanie ligowe z Osasuną Pampeluna. Ofensywny zawodnik nie grał przez ostatni miesiąc, kontuzji nabawił się w meczu swojej reprezentacji z Francją.

Reprezentacja Hiszpanii rozpocznie mistrzostwa świata 15 czerwca, spotkaniem z Republiką Zielonego Przylądka. Jeśli Yamal ostatecznie pojedzie na mundial, to będzie dla niego szansa na premierowy występ na mundialu.