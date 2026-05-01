Mourinho ogłasza ws. Realu Madryt. "Gwarantuję"

Wciąż nie wiadomo kto poprowadzi Real Madryt w przyszłym sezonie. Wydaje się, że dni Alvaro Arbeloi są już policzone. Wśród jego potencjalnych następców wymienia się m.in. byłego szkoleniowca Królewskich, Jose Mourinho. Medialne doniesienia skomentował sam Portugalczyk.
Jose Mourinho
Po sezonie Real Madryt czeka najprawdopodobniej zmiana na stanowisku głównego szkoleniowca. Co prawda jeszcze oficjalnie nie pożegnano się z Alvaro Arbeloą, ale niewiele wskazuje na przedłużenie kontraktu z hiszpańskim trenerem. Jednym z głównych kandydatów do zastąpienia Arbeloi jest Jose Mourinho

Oto co Mourinho powiedział o zainteresowaniu Realu. "Gwarantuję"

Jose Mourinho pojawił się na konferencji prasowej przed meczem FC Famalicao - Benfica. Pytania kierowane do Portugalczyka dotyczyły bardziej łączących go z Królewskimi doniesień medialnych, niż zbliżającego się spotkania. Pogłoski o zainteresowaniu Królewskich skomentował sam trener. 

- Nikt z Realu Madryt ze mną nie rozmawiał. Mogę ci to zagwarantować. Mam jeszcze rok kontraktu z Benficą - podkreślał portugalski szkoleniowiec. 

Mourinho miałby być faworytem Pereza 

Portugalczyk jest wysoko ceniony przez prezesa Królewskich, Florentino Pereza. Portal "ABC" twierdził nawet, że biznesmen miał zaproponować Mourinho prywatne spotkanie, ze słów szkoleniowca wynika jednak, że na ten moment do rozmów z hiszpańskim gigantem nie dojdzie. 

Jose Mourinho prowadził Real Madryt w latach 2010-2013. Portugalczyk zdobył z Królewskimi trzy trofea: mistrzostwo Hiszpanii (2011/12), Puchar Króla (2010/11) oraz Superpuchar Hiszpanii (2012). Zabrakło jedynie triumfu w Lidze Mistrzów.

Od 18 września 2025 Mourinho trenuje Benficę Lizbona. W bieżącym sezonie odniósł wielkie zwycięstwo nad Los Blancos. Orły wygrały w fazie ligowej na własnym stadionie 4:2, a zwycięskiego gola w doliczonym czasie gry zdobył bramkarz, Anatolij Trubin. Wygrana pozwoliła Benfice awansować do dalszego etapu rozgrywek, gdzie ponownie, tym razem nieskutecznie rywalizowała z Realem.

