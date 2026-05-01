Jaka przyszłość czeka Lewandowskiego? Flick zabrał głos

Czwarty sezon Roberta Lewandowskiego w Barcelonie jest znacznie mniej owocny niż poprzednie trzy. W 41 występach w bieżących rozgrywkach w barwach Dumy Katalonii 37-latek zdobył 17 bramek - statystyki poprzedniego sezonu są znacznie imponujące. Wtedy Lewandowski zagrał 52 mecze, w których do siatki trafiał aż 42 razy.

Obniżka formy sportowej sprawiła też, że kapitan reprezentacji Polski gra znacznie mniej. W bieżących rozgrywkach dzieli się rolą podstawowego napastnika z Ferranem Torresem. "Ewidentnie pozycja Lewandowskiego jest słabsza niż w poprzednich trzech sezonach. Mimo wszystko nazywanie go rezerwowym jest wciąż nieuzasadnione" - napisał na ten temat dziennikarz Sport.pl, Dariusz Wołowski.

Co dalej z Lewandowskim?

Słabsze i rzadsze niż w poprzednich sezonach występy sprawiają, że pojawiają się znaki zapytania dotyczące wygasającego 30 czerwca kontraktu. Hiszpańskie media nie są pewne czy 37-latek spędzi w stolicy jeszcze jeden rok. W końcu Lewandowski wciąż pokazuje się z niezłej strony, ale w klubie takim jak Barcelona - nieźle to za mało.

Głośno jest więc o kolejnych kierunkach ewentualnego transferu kapitana reprezentacji Polski. Chicago Fire, Juventus, Milan, a może kluby z Arabii Saudyjskiej? Wciąż nie wiadomo, jaka przyszłość czeka Lewandowskiego. W końcu sam kapitan reprezentacji Polski podkreślał, że dokona wyboru dopiero po zakończeniu sezonu - ważniejsza jest walka o trofea.

Flick o Lewandowskim: "Zobaczymy"

Temat Roberta Lewandowskiego został poruszony przez Hansiego Flicka podczas konferencji prasowej. - Oczywiście, że rozmawialiśmy, ale ostatecznie jest to sprawa między nami. Skupiamy się na najbliższych pięciu meczach, a potem wszyscy pogadamy i zobaczymy, co z tego wyjdzie - dyplomatycznie stwierdził niemiecki szkoleniowiec. Wynika z tego, że decyzja o odejściu bądź pozostaniu 37-latka wciąż nie zapadła.

Barcelona ma 11 punktów przewagi nad Realem Madryt na pięć kolejek przed końcem sezonu. Kolejnym przystankiem na drodze po obronę mistrzowskiego tytułu jest Osasuna. Podopieczni Hansiego Flicka zagrają ten wyjazdowy mecz 2 maja o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.