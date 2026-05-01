Lewandowski pokazał koszulkę Barcelony. Cena? Lepiej usiądź

Barcelona pewnym krokiem zmierza po swój kolejny tytuł mistrzowski. Na pięć kolejek przed końcem sezonu różnica między "Dumą Katalonii" a "Królewskimi" wynosi aż 11 punktów. Tylko najwięksi optymiści wierzą jeszcze, że tę stratę uda się Realowi zniwelować.
Tradycyjnie już Barcelona przygotowała specjalną koszulkę na El Clasico. Tym razem na jej froncie widnieje logotyp piosenkarki Olivii Rodrigo. 23-letnia Amerykanka jest laureatką trzech nagród Grammy. W poprzednich latach mecz wspierały m.in. takie zespoły jak The Rolling Stones, Coldplay czy Drake, a także Travis Scott.
Najnowszy krój koszulki meczowej na swoim Instagramie promuje m.in. Robert Lewandowski:
Wersja, którą ma na sobie polski napastnik w oficjalnym sklepie FC Barcelony kosztuje 399,99 euro, a więc w przeliczeniu nieco ponad 1700 zł. Znacznie droższe są te osobiście podpisane przez Olivię Rodrigo, a także 22 piłkarzy obu drużyn. By zaopatrzyć się w taką wersję koszulki, trzeba zapłacić, bagatela, 2999,99 euro, a więc aż 12 763 zł.
Fan, który dysponuje znacznie mniejszymi pieniędzmi, może zaopatrzyć się w inne gadżety sygnowane nazwiskiem Rodrigo. Są to m.in. bluzy (w cenie 69,99 lub 79,99 euro) czy klubowy szalik (za 29,99 euro).
W najbliższej kolejce La Liga w sobotę 2 maja FC Barcelona zmierzy się na wyjeździe z Osasuną Pampeluna. Początek o godzinie 21.00. Z kolei Real Madryt dzień później 3 maja powalczy o punkty na terenie Espanyolu. Start także o godz. 21.00. Jeśli po tych spotkaniach przewaga Barcelony osiągnie 14 punktów, wówczas sprawa mistrzostwa będzie już zamknięta.