W Hiszpanii huczy o następcy Lewandowskiego. Nie mają złudzeń

Robert Lewandowski może lada moment odejść z FC Barcelony, ponieważ wygasa jego kontrakt. Przez to Katalończycy mogą rozglądać się za nowym napastnikiem, a zresztą nawet gdyby Polak został, to już raczej nie będzie gwarancją tak wielu goli, jak kiedyś. W stolicy Katalonii marzą o transferze Juliana Alvareza z Atletico Madryt, choć ze względów ekonomicznych będzie to bardzo trudne.

REKLAMA

Robert Lewandowski zwolni miejsce Julianowi Alvarezowi w FC Barcelonie? "Idealnie połączenie"

- Sytuacja finansowa Barcelony często budzi niewielkie zaufanie, nie napawa optymizmem, ale pomijając kontrakt Juliana (z Atletico - red.) i finanse Barcelony, z czysto piłkarskiego punktu widzenia Alvarez musi trafić do Barcelony - tak zaczął swój wywód Jose del Valle, gwatemalski dziennikarz pracujący dla stacji ESPN Deportes.

Jego zdaniem na tym ruchu zyskałby zarówno piłkarz, jak i kataloński klub. - Barcelona potrzebuje Juliana, a Julian potrzebuje Barcelony. To byłoby idealne połączenie. Od przybycia Hansiego Flicka zdominowali rozgrywki krajowe. Są o krok od zdobycia drugiego tytułu mistrzowskiego, wygrali Puchar Króla, dwa Superpuchary Hiszpanii, ale na arenie międzynarodowej brakowało im tego "czegoś". Brakowało im tej jakości, a właśnie to ma do zaoferowania Alvarez - powiedział.

Zresztą mistrzowie Hiszpanii niedawno na własnej skórze przekonali się o możliwościach mistrza świata. Jeśli w tym sezonie odpadali z rozgrywek pucharowych, to właśnie z Atletico, z 26-latkiem w roli głównej. Strzelił on im po golu w półfinale Pucharu Króla (4:0 i 0:3) oraz w pierwszym spotkaniu ćwierćfinału Ligi Mistrzów, wówczas wprost z rzutu wolnego (2:0 i 1:2).

Alvarez w Barcelonie - czy to mogłoby nie wypalić? "Tak robią wyjątkowi piłkarze"

- W rywalizacjach z Barceloną różnicą był Alvarez, nie tylko w Lidze Mistrzów, ale także w Pucharze Króla. Argentyńczyk, który miał sezon pełen wzlotów i upadków, obudził się w odpowiednim momencie i strzelił kluczowe gole w tych kluczowych meczach. Bo tak właśnie robią wyjątkowi piłkarze: pojawiają się w wyjątkowych meczach - stwierdził del Valle.

Dziennikarz bardzo wysoko ceni 26-latka również za wszechstronność. - Alvarez jest jednym z najbardziej kompletnych napastników na świecie. Potrafi zrobić różnicę z piłką w grze lub przy stałych fragmentach. Może grać jako środkowy napastnik lub być idealnym partnerem dla ("dziewiątki" - red.) - ocenił. A to nie wszystko, gdyż ze względu na inne cechy wyjątkowo pasowałby do Barcelony prowadzonej przez jej obecnego trenera. W podobny sposób gra bowiem w reprezentacji Argentyny z Lionelem Messim.

- Flick proponuje grę wysokim pressingiem. Alvarez jest jednym z najbardziej bezinteresownych graczy, jakich kiedykolwiek widziałem w piłce nożnej. Jest pierwszy w obronie, walczy o każdy skrawek murawy, aby odzyskać piłkę. W reprezentacji Argentyny nie biega tylko dla siebie, biega dla Messiego, ponieważ numer 10 "patroluje" boisko. Jednak to nie problem, ponieważ Alvarez zakasuje rękawy i wykonuje brudną robotę - zauważył dziennikarz w programie ESPN Deportes.

Alvarez niczym Lewandowski oraz Ferran Torres w jednym. "Idealny następca"

Według del Valle kataloński klub, biorąc 26-latka, niejako zyskałby w jednym graczu dwóch, których ma aktualnie. A nawet więcej, bo zaangażowanie i pressing Ferrana Torresa zostałyby połączone ze skutecznością Lewandowskiego z najlepszych lat.

- Barcelonie brakowało jakości, Barcelonie brakowało przywództwa i muszą być bardziej asertywni, jeśli chodzi o transfery. Zespół, który nie ma wolnych środków, musi mieć jasność myślenia i dokonywać właściwych transferów. Alvarez byłby idealnym zastępcą tej starzejącej się wersji Roberta Lewandowskiego, ponieważ zapewniłby bramki, których Polak już nie strzela. Ponadto zapewniłby presję, jaką wywiera Torres, gdy jest na boisku - wskazał dziennikarz. I przekonuje, że ten ruch pozwoliłby Barcelonie walczyć o triumf LM, a napastnikowi pozwoliłby się rozwinąć, o co może mieć trudniej u obecnego trenera - Diego Simeone ma bowiem łatkę fanatyka gry defensywnej, ograniczając przy tym swe ofensywne gwiazdy.

- Barcelono, nie ma o czym myśleć. Jeśli masz pieniądze, idź i podpisz kontrakt z Alvarezem. Jestem pewien, że z Argentyńczykiem w końcu moglibyście wrócić do tego długo wyczekiwanego finału Ligi Mistrzów. Alvarezie, "Cholo" Simeone cię marnuje. Jesteś jak samotny jeździec. Alvarezie, w Barcelonie mógłbyś nie tylko wygrywać tytuły mistrzowskie i Ligę Mistrzów, mógłbyś także wygrać Złotą Piłkę. Tak jest i kropka - zakończył Jose del Valle.