Powrót na stronę główną

Media: Barcelona szykuje zemstę na PSG

FC Barcelona latem będzie szukać wzmocnień nie tylko pierwszego składu, ale również zawodników, którzy długofalowo będą mogli stanowić o sile Dumy Katalonii. Dziennik "Le Parisien" przekazał, że na celowniku Blaugrany znalazł się nastolatek z PSG, David Boly. Taki ruch oznaczałby odegranie się paryskiej drużynie za transfer Dro Fernandeza.
Fot. REUTERS/Isabel Infantes

W FC Barcelonie latem szykują się zmiany w składzie, oprócz sprowadzenia zawodników gotowych do wzmocnienia z miejsca pierwszego składu, Duma Katalonii będzie szukać również perspektywicznych nazwisk. Dziennik "Le Parisien" informuje, że jednym z nich jest nastoletni lewy obrońca PSG, David Boly. 

Barcelona ruszyła po Boly'ego. To jeden z najzdolniejszych francuskich piłkarzy 

"Le Parisien" donosi, że Duma Katalonii interesuje się Francuzem od wielu miesięcy. Skauci Barcelony mieli przyglądać się nastoletniemu zawodnikowi podczas półfinału Ligi Młodzieżowej UEFA, PSG mierzyło się wówczas z Realem Madryt. Boly zaprezentował się z bardzo dobrej strony, zanotował asystę przy jedynej bramce dla Paryżan, spotkanie ostatecznie padło jednak łupem Królewskich (1:1, 5:4 w rzutach karnych).

Boly to dla Barcelony długoterminowa inwestycja 

Boly ma już za sobą debiut w pierwszym zespole PSG. Nastolatek wystąpił w spotkaniu Pucharu Francji, stołeczny zespół pokonał wówczas 4:0 Fonteney, podopieczni Enrique pożegnali się jednak z rozgrywkami już w 1/16 finału, lepszy okazał się lokalny rywal Paris FC. Dla Barcelony Boly będzie długoterminową inwestycją. Na co dzień młody obrońca występuję w drużynie PSG U19 oraz w reprezentacji Francji U17. 

Dla Barcelony byłaby to zemsta na PSG 

Pozyskanie Boly'ego byłoby dla FC Barcelony formą zemsty na zespole z Paryża za transfer Dro Fernandeza. Utalentowany Hiszpan trafił do PSG, a jak przypomina "Le Parisien", negocjacjom towarzyszyła napięta atmosfera. Ostatecznie młody zawodnik przeniósł się do Francji za ponad 8 milionów euro. Tym razem to Duma Katalonii spróbuje wyciągnąć utalentowanego zawodnika ze składu francuskiego giganta. 

W tym momencie w europejskiej piłce większe znaczenie ma zespół z Paryża. PSG w pierwszym półfinale Ligi Mistrzów, po kosmicznym meczu wygrało 5:4 z Bayernem Monachium. Rewanż zaplanowano na środę, 6 maja.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.