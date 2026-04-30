Media: Barcelona szykuje zemstę na PSG

W FC Barcelonie latem szykują się zmiany w składzie, oprócz sprowadzenia zawodników gotowych do wzmocnienia z miejsca pierwszego składu, Duma Katalonii będzie szukać również perspektywicznych nazwisk. Dziennik "Le Parisien" informuje, że jednym z nich jest nastoletni lewy obrońca PSG, David Boly.

REKLAMA

Barcelona ruszyła po Boly'ego. To jeden z najzdolniejszych francuskich piłkarzy

"Le Parisien" donosi, że Duma Katalonii interesuje się Francuzem od wielu miesięcy. Skauci Barcelony mieli przyglądać się nastoletniemu zawodnikowi podczas półfinału Ligi Młodzieżowej UEFA, PSG mierzyło się wówczas z Realem Madryt. Boly zaprezentował się z bardzo dobrej strony, zanotował asystę przy jedynej bramce dla Paryżan, spotkanie ostatecznie padło jednak łupem Królewskich (1:1, 5:4 w rzutach karnych).

Boly to dla Barcelony długoterminowa inwestycja

Boly ma już za sobą debiut w pierwszym zespole PSG. Nastolatek wystąpił w spotkaniu Pucharu Francji, stołeczny zespół pokonał wówczas 4:0 Fonteney, podopieczni Enrique pożegnali się jednak z rozgrywkami już w 1/16 finału, lepszy okazał się lokalny rywal Paris FC. Dla Barcelony Boly będzie długoterminową inwestycją. Na co dzień młody obrońca występuję w drużynie PSG U19 oraz w reprezentacji Francji U17.

Dla Barcelony byłaby to zemsta na PSG

Pozyskanie Boly'ego byłoby dla FC Barcelony formą zemsty na zespole z Paryża za transfer Dro Fernandeza. Utalentowany Hiszpan trafił do PSG, a jak przypomina "Le Parisien", negocjacjom towarzyszyła napięta atmosfera. Ostatecznie młody zawodnik przeniósł się do Francji za ponad 8 milionów euro. Tym razem to Duma Katalonii spróbuje wyciągnąć utalentowanego zawodnika ze składu francuskiego giganta.

W tym momencie w europejskiej piłce większe znaczenie ma zespół z Paryża. PSG w pierwszym półfinale Ligi Mistrzów, po kosmicznym meczu wygrało 5:4 z Bayernem Monachium. Rewanż zaplanowano na środę, 6 maja.