Barcelona straci swoją gwiazdę? To byłby wielki cios

Robert Lewandowski, Ferran Torres, Marcus Rashford, Lamine Yamal i Raphinha - to oni strzelają w tym sezonie najwięcej goli dla FC Barcelony. Poprowadzili ją do zwycięstwa w Superpucharze Hiszpanii, a już wkrótce mogą zgarnąć mistrzostwo kraju. Przewaga nad drugim Realem Madryt wynosi aż 11 punktów, a do zdobycia pozostało tylko 15 "oczek". Okazuje się jednak, że wkrótce z tej piątki może wypaść jeden z zawodników, prawdziwy filar!

Raphinha odejdzie z FC Barcelony? Media: Wkrótce Saudyjczycy zaczną go kusić

"Według Mundo Deportivo, Raphinha znów znalazł się na radarze kilku klubów saudyjskiej ligi" - pisze medium. Jak na razie oferty się nie pojawiły, ale wkrótce może się to zmienić. "W ostatnich dniach kilka zespołów z Bliskiego Wschodu ponownie wyraziło zainteresowanie tym piłkarzem. Trzy największe drużyny z tej ligi wciąż monitorują jego przyszłość i są gotowe wziąć udział w licytacji" - czytamy.

Czy Brazylijczyk chce zmienić otoczenie tego lata? Wydaje się, że nie. Jego umowa obowiązuje jeszcze przez dwa lata. Dodatkowo od pomysłu wyjazdu do Arabii Saudyjskiej może odciągać go sytuacja geopolityczna, która panuje na tamtym terenie. Chodzi o wojnę z Iranem. "Liga straciła na atrakcyjności z powodu konfliktu, ale kraj wciąż walczy o to, by utrzymać silną ligę piłkarską" - dodało medium.

Barcelona ma jasne zdanie ws. Raphinhi

A co chce zrobić Barcelona? Czy jest zainteresowana wysokimi ofertami za Raphinhę? Te mogłyby pomóc w podbudowaniu budżetu i zbliżeniu się do spełnienia Finansowego Fair Play. "Klub nie ma zamiaru go sprzedawać" - czytamy. To już kolejne zainteresowanie piłkarzem ze strony Arabii Saudyjskiej. Oferty, i to całkiem wysokie, pojawiły się już kilka miesięcy temu. Wówczas Brazylijczyk nie zdecydował się na wyjazd. Najpewniej chce jeszcze pograć kilka lat w tych najmocniejszych ligach świata, a liga saudyjska raczej do takowych nie należy.

Raphinha ma na koncie 31 meczów w tym sezonie. Zdobył w nich 19 bramek i osiem asyst. Te statystyki mogłyby być bardziej okazałe, gdyby nie kontuzje. Z ich powodu opuścił aż 19 spotkań! Teraz znów walczy z urazem, a także z czasem. Wrócił już do treningów i wkrótce powinien zameldować się na murawie. Kto wie, może szanse otrzyma już w sobotę 2 maja, kiedy to Barcelona zagra z Osasuną Pampeluna.