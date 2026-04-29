Wrze w Realu Madryt. "Szatnia się odwróciła od Mbappe"

Bez sukcesu w Lidze Mistrzów, bez sukcesu w Pucharze Króla i najpewniej bez sukcesu w La Liga. Biorąc pod uwagę skład Realu Madryt i pieniądze, które klub wydał na sprowadzenie swoich największych gwiazd - obecny sezon trzeba uznać za katastrofę. Nic dziwnego, że media prześcigają się w informowaniu o tym, kto zostanie następcą Alvaro Arbeloi.

REKLAMA

Zobacz wideo Karol Kłos: "Śpiąco weszliśmy w ten mecz"

Problemy w szatni Realu. Zespół odwrócił się od Mbappe?

Tylko że oglądając mecze Realu trudno odnieść wrażenie, że największym problemem tego zespołu jest akurat trener. Wygląda to po prostu tak, jakby w zespole każdy "grał pod siebie". O konfliktach w szatni madryckiego klubu pisze też "Sport", który informuje - podając za źródło francuski "Journal du Real" - że "szatnia się odwróciła od Mbappe".

"Jest bardzo zły na sytuację w Realu: miał kilka prywatnych rozmów z zawodnikami, których oskarża o zrujnowanie tego sezonu. Bellingham jest jednym z piłkarzy, z którymi ma problem, bo Jude jest jednym z nielicznych, który miał odwagę zwrócić uwagę na to, że Mbappe sam nie gra najlepiej" - czytamy.

"W szatni jest ważna grupa zawodników, która uważa, że drużyna gra gorzej z nim na boisku" - dodano.

Zawodnikom nie podobają się też plotki, że Mbappe i jego współpracownicy promują kandydatury dwóch trenerów - Didiera Deschampsa i Walida Regraguia. Zatrudnienie któregokolwiek z nich oznaczałoby jeszcze większy wpływ francuskiej gwiazdy na to, jak wygląda Real Madryt.

Obecnie Real walczy o jak najlepszy wynik w La Liga. Najważniejszy mecz w tej części sezonu odbędzie się już za kilka dni - 10 maja o 21:00 zespół Alvaro Arbeloi uda się do Barcelony. To może być spotkanie, które zdecyduje o mistrzostwie Hiszpanii.