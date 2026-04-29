Powrót na stronę główną

Wrze w Realu Madryt. "Szatnia się odwróciła od Mbappe"

Real Madryt najpewniej nie zdobędzie w tym sezonie żadnego trofeum - w teorii klub wciąż ma szanse na mistrzostwo Hiszpanii, ale odrobienie 11 punktów straty do Barcelony w pięciu meczach wydaje się niemożliwe. Nie dziwi, że po sezonie najpewniej odejdzie trener Alvaro Arbeloa. Ale problemy Realu nie zaczynają się na ławce trenerskiej. Jak czytamy na łamach "Sportu" drużyna odwróciła się od Kyliana Mbappe.
Fot. Marcelo del Pozo / REUTERS

Bez sukcesu w Lidze Mistrzów, bez sukcesu w Pucharze Króla i najpewniej bez sukcesu w La Liga. Biorąc pod uwagę skład Realu Madryt i pieniądze, które klub wydał na sprowadzenie swoich największych gwiazd - obecny sezon trzeba uznać za katastrofę. Nic dziwnego, że media prześcigają się w informowaniu o tym, kto zostanie następcą Alvaro Arbeloi.

Zobacz wideo Karol Kłos: "Śpiąco weszliśmy w ten mecz"

Problemy w szatni Realu. Zespół odwrócił się od Mbappe?

Tylko że oglądając mecze Realu trudno odnieść wrażenie, że największym problemem tego zespołu jest akurat trener. Wygląda to po prostu tak, jakby w zespole każdy "grał pod siebie". O konfliktach w szatni madryckiego klubu pisze też "Sport", który informuje - podając za źródło francuski "Journal du Real" - że "szatnia się odwróciła od Mbappe".

"Jest bardzo zły na sytuację w Realu: miał kilka prywatnych rozmów z zawodnikami, których oskarża o zrujnowanie tego sezonu. Bellingham jest jednym z piłkarzy, z którymi ma problem, bo Jude jest jednym z nielicznych, który miał odwagę zwrócić uwagę na to, że Mbappe sam nie gra najlepiej" - czytamy.

"W szatni jest ważna grupa zawodników, która uważa, że drużyna gra gorzej z nim na boisku" - dodano.

Zawodnikom nie podobają się też plotki, że Mbappe i jego współpracownicy promują kandydatury dwóch trenerów - Didiera Deschampsa i Walida Regraguia. Zatrudnienie któregokolwiek z nich oznaczałoby jeszcze większy wpływ francuskiej gwiazdy na to, jak wygląda Real Madryt.

Obecnie Real walczy o jak najlepszy wynik w La Liga. Najważniejszy mecz w tej części sezonu odbędzie się już za kilka dni - 10 maja o 21:00 zespół Alvaro Arbeloi uda się do Barcelony. To może być spotkanie, które zdecyduje o mistrzostwie Hiszpanii. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego starcia w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.