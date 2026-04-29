Kapitalne wieści dla Barcelony na 11 dni przed El Clasico

Losy tytułu w lidze hiszpańskiej są praktycznie wyjaśnione. FC Barcelona ma aż 11 punktów przewagi na pięć kolejek przed końcem sezonu i trudno sobie wyobrazić, że Katalończycy nie zdobędą drugiego z rzędu, a 29. w historii klubu mistrzostwa. Podopieczni Hansiego Flicka kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa, bezlitośnie wykorzystując wpadki Realu.

Pozostaje jeszcze kwestia prymatu w bezpośrednich spotkaniach Barcelony z Realem. W tym sezonie El Clasico rozegrane zostało dwa razy. W październiku w 10. kolejce La Ligi triumfowali Królewscy, natomiast na początku stycznia zwyciężyła Duma Katalonii - a stawką był Superpuchar Hiszpanii. Już niedługo dojdzie więc do trzeciego klasyku.

Problemy zdrowotne Barcelony na finiszu

Barcelona podchodzi do końcówki sezonu z poważnymi osłabieniami w ofensywie. Od miesiąca niedostępny jest Raphinha, który doznał kontuzji uda podczas meczu reprezentacji Brazylii przeciwko Francji. Tymczasem spotkania z Celtą Vigo nie zakończył Lamine Yamal, a winne było zerwanie lewego ścięgna podkolanowego.

Obaj są kluczowymi piłkarzami zespołu. Yamal to najlepszy strzelec drużyny. W 45 występach trafiał do siatki 24-krotnie. Raphinha z kolei jest prawdziwym amuletem Barcelony. Bez niego Duma Katalonii zanotowała trzy z czterech porażek w lidze, a do tego przegrała z Atletico w Pucharze Króla i Lidze Mistrzów.

Powrót kluczowego piłkarza na El Clasico

Jak podaje "Mundo Deportivo", Flick na końcówkę sezonu będzie mógł liczyć na jednego z nich. Jak przekazują Hiszpanie, przed meczem z Osasuną do treningów wróciło aż trzech zawodników. Andreas Christensen i Marc Bernal nie są jednak aż tak ważni, jak Raphinha. "Flick jest pewien, że Brazylijczyk mógłby zagrać z Osasuną, ale trener nie chce podejmować żadnego ryzyka" - czytamy.

A to oznacza, że powrót Raphinhi do gry będzie miał miejsce w meczu z Realem Madryt. Najbliższe El Clasico zaplanowane jest na niedzielę 10 maja. Możliwe, że to w tym meczu rozstrzygnie się walka o tegoroczne mistrzostwo Hiszpanii. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.