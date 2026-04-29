Media: Tam zagra Lewandowski w przyszłym sezonie. Dwie opcje

Robert Lewandowski wciąż nie jest pewny swojej przyszłości. Czy jest ona związana z Barceloną, czy z transferem poza Hiszpanię? Nowe wieści w tej sprawie przekazują miejscowe media. Przypomnijmy, że umowa kapitana reprezentacji Polski z katalońskim klubem wygasa z końcem czerwca.

"Najbliższa przyszłość Roberta Lewandowskiego nie leży w FC Barcelonie. Kontrakt polskiego napastnika wygasa 30 czerwca i nie otrzymał jeszcze żadnej oferty przedłużenia. Polski napastnik zakończy karierę w Barcelonie, mając na koncie cztery sezony pełne bramek" - czytamy na portalu cronicaglobal.elespanol.com, który, powołując się na doniesienia z programu "Que T'hi Jugues" Cadena SER, wprost pisze o kolejnych możliwych krokach Polaka.

"Lewy i jego agent, Pini Zahavi, zrywają stokrotki między Major League Soccer (MLS) w Stanach Zjednoczonych a ligą saudyjską" - pisze źródło, używając tak barwnego porównania. O tym, że kapitan reprezentacji Polski może trafić za Ocean słychać już od dawna. Na agendzie pojawiały się nawet nazwy konkretnych klubów - takich jak Los Angeles FC i Chicago Fire. Póki co konkretów jednak brak.

Zanim Lewandowski opuści Barcelonę - oczywiście jeśli nie podpisze z nią nowego kontraktu - to będzie mógł rozegrać jeszcze kilka istotnych spotkań, które mogą przypieczętować mistrzostwo Hiszpanii.

Przypomnijmy, że Katalończycy prowadzą w tabeli La Liga i są faworytem do wygrania mistrzostwa kraju. Mają 11 punktów przewagi nad Realem Madryt. Najbliższe spotkanie rozegrają już 2 maja. O 21:00 ich rywalem będzie Osasuna Pampeluna. Już tydzień później dojdzie do bezpośredniego meczu z Realem - 10 maja na Camp Nou kolejna odsłona El Clasico.