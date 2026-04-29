Media: Zostało tylko dwóch kandydatów na trenera Realu. Co za nazwiska

Wszystko zmierza ku temu, że Real Madryt zakończy ten sezon bez żadnego trofeum w gablocie. Real nie wygrał Superpucharu Hiszpanii, a także odpadł z Pucharu Króla i Ligi Mistrzów. Poza tym madrytczycy zajmują drugie miejsce w lidze hiszpańskiej i tracą dziewięć punktów do prowadzącej Barcelony na pięć kolejek przed końcem, więc ich szanse na zdobycie tytułu są niewielkie. Ten sezon w roli trenera Realu rozpoczynał Xabi Alonso, a od 13 stycznia br. drużynę prowadził Alvaro Arbeloa. W nowe rozgrywki Real Madryt wejdzie raczej z nowym szkoleniowcem.

Klopp lub Mourinho. Między nimi Real Madryt będzie decydował. "To jest priorytetem"

Hiszpański dziennikarz Josep Pedrerol ogłosił w programie "El Chiringuito", że Real ma dwóch kandydatów, jeżeli chodzi o funkcję trenera. Nisko stoją akcje takich szkoleniowców jak Massimiliano Allegri (AC Milan), Didier Deschamps (Francja), Mauricio Pochettino (USA) czy Lionel Scaloni (Argentyna). W grze mają być Jose Mourinho (SL Benfica) oraz Juergen Klopp (bez pracy). Poza tym Arbeloa ma być skreślony na 95 proc. z dalszej pracy w Realu Madryt.

- Klopp i Mourinho to finałowi kandydaci na trenera Realu. Trzeba byłoby negocjować sprawę tego, że Klopp jest poza futbolem albo się z niego wycofał. W Realu Madryt uważają, że jeśli do niego zadzwonią, powie "tak". Ja kilka tygodni temu skreślałem Kloppa. A teraz już nie. Priorytetem Realu Madryt jest drużyna, poprawa drużyny. I to, żeby trener, którego Real Madryt wybierze, też wiedział, jaki jest pomysł klubu - mówi Pedrerol (cytat za: realmadryt.pl).

Dla Mourinho byłby to wielki powrót do Realu. Portugalczyk prowadził Real w latach 2010-2013 i w tym czasie wygrał mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii. Wtedy Real Madryt trzykrotnie dochodził do półfinału Ligi Mistrzów, ale na tym etapie przegrywał dwumecze z Barceloną (2010/11), Bayernem Monachium (2011/12) i Borussią Dortmund (2012/13).

W umowie Mourinho z Benficą ma znajdować się specjalna klauzula w wysokości trzech mln euro, która pozwala na zerwanie kontraktu.

Klopp rozstał się z Liverpoolem z końcem czerwca 2024 r. i od tego czasu jest szefem globalnego działu piłki nożnej w strukturach Red Bulla. "Real Madryt jest dla Kloppa niezwykle atrakcyjny. Gdyby Real zdecydował się na poważny ruch, Klopp zapewne by go rozważył" - pisał niemiecki dziennikarz Florian Plettenberg.

Do tej pory Klopp nigdzie nie powiedział oficjalnie, że chciałby wrócić do trenowania, ale niemieckie media uważają, że Klopp może zrobić wyjątek dla Realu Madryt lub dla reprezentacji Niemiec, gdzie selekcjonerem jest aktualnie Julian Nagelsmann.

Dziennik "Marca" jednak zauważa, że najważniejsze osoby w szatni Realu Madryt mają dalej popierać Arbeloę. Na czele tej grupy "pro-Arbeloa" ma stać Vinicius Junior. Poza nim po stronie trenera mają stać m.in. Thibaut Courtois, Jude Bellingham, Arda Gulera, Aurelien Tchouameni czy Antonio Ruediger.